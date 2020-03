Previous Next El príncipe Alberto de Mónaco dio positivo a coronavirus El príncipe Alberto de Mónaco dio positivo en la prueba del nuevo coronavirus pero su salud no corre peligro, informó el jueves el palacio de Mónaco.

Posted:

MONTECARLO, Mónaco — El príncipe Alberto de Mónaco dio positivo en la prueba del nuevo coronavirus pero su salud no corre peligro, informó el jueves el palacio de Mónaco. El príncipe de 62 años edad está bajo tratamiento en el Hospital Princesa Grace, informó la casa real en un comunicado. Añadió que Alberto seguirá trabajando desde la oficina que mantiene en el palacio y está en permanente contacto con los funcionarios de su gobierno, indicó la casa real. Al parecer es el primer jefe de estado en dar positivo a la enfermedad. En el comunicado, el príncipe exhortó a los habitantes de su pequeño país mediterráneo a acatar las recomendaciones de mantenerse en casa. Alberto es el segundo hijo de la princesa Grace — la actriz estadounidense antes conocida como Grace Kelly — y el príncipe Rainier de Mónaco. Fue campeón olímpico de bobsled y en años recientes de ha abocado a la defensa del medio ambiente. El príncipe, que habla inglés y francés, se graduó del Amherst College de Massachusetts con un título en ciencias políticas en 1981, y es miembro del Comité Olímpico Internacional. El príncipe y su esposa, antes conocida como Charlene Wittstock, tienen mellizos. © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Internacional on Thursday, March 19, 2020 11:07 am.