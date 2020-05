EEUU podría extender restricciones fronterizas por virus INDEFINIDAMENTE

Previous Next Coronavirus Logo

Washington, D.C. - El gobierno del presidente Donald Trump está revisando la posibilidad de extender su orden de restricciones fronterizas en Estados Unidos por el COVID-19 de manera indefinida, de acuerdo con un documento obtenido por The New York Times este miércoles. Se trata del borrador de una orden de los Centros para el Control y la prevención de Enfermedades (CDC), que en su interior menciona: “estoy extendiendo la duración de la orden hasta que se determine que el peligro de una mayor introducción de COVID-19 en Estados Unidos ha dejado de ser un peligro para la salud”. La orden de extensión sería emitida por el doctor Robert Redfield, director de los CDC. El 20 de marzo, la institución impuso una restricción de 30 días a todos los viajes no esenciales a Estados Unidos desde México y Canadá. Posteriormente, la orden se extendió por otros 30 días el 20 de abril. La opinión pública estadounidense ha considerado que el principal asesor político de la Casa Blanca, Stephen Miller, ha dirigido esfuerzos por usar la pandemia para reducir la inmigración a Estados Unidos. De acuerdo con un informe publicado hoy por The Washington Post, las estadísticas de asilo de Estados Unidos muestran que desde que se promulgó la primera norma, el gobierno federal ha devuelto de inmediato a más de 20 mil migrantes a México o sus países de origen. Las restricciones fronterizas existentes expirarán el 21 de mayo y aún no se sabe cuándo emitiría el gobierno la nueva orden filtrada por el Times. Ésta también implicaría que los funcionarios de los CDC revisen los peligros de la pandemia cada 30 días. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Internacional, Mexico, Nacional on Wednesday, May 13, 2020 7:20 pm.