EEUU extiende el cierre de fronteras con México y Canadá hasta el 21 de junio

TORONTO, Canadá — Estados Unidos, Canadá y México han extendido sus acuerdos para mantener sus fronteras compartidas cerradas a viajes no esenciales hasta el 21 de junio debido a la pandemia de coronavirus. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dice que la frontera es una fuente de vulnerabilidad, por lo que el acuerdo se extenderá por otros 30 días. Las restricciones de Canadá se anunciaron el 18 de marzo y se extendieron en abril. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también confirmó la extensión, pero esperaba su eventual fin, diciendo: “todo lo que queremos volver a la normalidad”. El Ministerio de Relaciones Exteriores de México dijo a través de Twitter que después de revisar la propagación de COVID-19 en México y Estados Unidos, los gobiernos habían decidido dejar sin cambios las restricciones implementadas el 21 de marzo. Por su parte, el Consulado de México en la ciudad de Brownsville ha dado a conocer que continuará 30 días más con los mismos términos que se han desarrollado desde su implementación el 21 de Marzo. - Es necesario contar con una cita previa para trámite de pasaporte, matrícula consular o INE. - El consulado no gestionará ante autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en Inglés) el paso de personas desde territorio nacional para asistir a sus citas. Quedará a consideración de los oficiales de acceso con visa de turista. - Para ingresar al edificio deberá usar cubrebocas en todo momento. - No se admitirán a personas que presenten cuadros de fiebre u otros síntomas de la enfermedad por COVID-19. - Únicamente podrá ingresar al edificio la persona que realizará el trámite, no se admitirán acompañantes, salvo los casos en los que el trámite lo realicen menores de 18 años o de personas de edad avanzada o con capacidades diferentes que requieran ayuda de otra persona. © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Internacional, Mexico, Nacional on Tuesday, May 19, 2020 7:27 pm.