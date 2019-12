Previous Next Doce muertos tras estrellarse avión en Kazajistán En esta foto de archivo proporcionada por el Ministerio de Situaciones de Emergencia de la República de Kazajistán, la policía y los rescatistas trabajan al costado de un accidente aéreo cerca del Aeropuerto Internacional de Almaty, en las afueras de Almaty, Kazajistán. Buy this photo

Posted:

ALMATY, Kazajistán — Un avión con 98 personas a bordo se estrelló poco después de despegar el viernes en Kazajistán, matando al menos a 12 personas, informaron funcionarios kazajos. Se hospitalizaron 54 personas heridas, al menos 10 de ellas en estado crítico. La causa del accidente en la nación centroasiática no estaba clara, pero las autoridades estaban analizando si hubo un error del piloto o una falla técnica, dijo el viceprimer ministro de Kazajstán, Roman Sklyar. El avión de pasajeros de Bek Air se estrelló contra una barrera de concreto y un inmueble de dos niveles poco después de despegar de Almaty, la ciudad más grande de Kazajistán y su antigua capital. El aeropuerto dijo que el avión perdió altitud a las 7:22 a.m. (0122 GMT). Sklyar dijo que la cola del avión golpeó la pista dos veces durante el despegue, lo que indica que tuvo problemas para despegar. Un sobreviviente dijo que el avión comenzó a temblar menos de dos minutos después del despegue. “Al principio, el ala izquierda se sacudió muy fuerte, luego la derecha. El avión continuó ganando altitud, temblando fuertemente, y luego cayó”, dijo uno de los pasajeros que sobrevivió al accidente, Aslan Nazaraliyev, contactado por teléfono por The Associated Press. Los funcionarios del gobierno dijeron que el avión fue descongelado antes del vuelo, pero Nazaraliyev aseguró que las alas del avión estaban cubiertas de hielo, y que los pasajeros que usaron las salidas de emergencia sobre las alas se resbalaban y caían. El avión se dirigía a Nur-Sultan, la capital del país antes conocida como Astana. Las autoridades locales habían informado anteriormente que 15 personas murieron, pero el ministerio del Interior revisó posteriormente la cifra a la baja. En un comunicado difundido en su página de Facebook, el aeropuerto informó que de inmediato se procedió a la operación de rescate y que la aeronave jamás se incendió. El avión de pasajeros era un Fokker-100 de tamaño medio y dos turbomotores. La empresa constructora del avión quebró en 1996 y el Fokker-100 dejó de fabricarse al año siguiente. Todos los vuelos de Bek Air y los realizados con aviones Fockker-100 fueron suspendidos en Kazajistán mientras se efectúan las investigaciones del desastre aeronáutico, dijeron las autoridades. © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Internacional on Friday, December 27, 2019 10:50 am.