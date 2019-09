Previous Next Derretimiento de glaciar obliga a cerrar una vía en Italia En esta fotografía se aprecia el glaciar Planpincieux, en el macizo del Mont Blanc, que se extiende a ambos lados de las fronteras de Italia, Francia y Suiza y que contiene el pico más alto de Europa Occidental.

MILÁN, Italia — Un glaciar en los Alpes italianos se está derritiendo a un paso tan acelerado que el alcalde de un poblado cercano se vio obligado a cerrar una vía de montaña. El alcalde de Courmayeur, Stefano Miserocchi, ordenó cerrar el acceso a la vía Val Ferret, dentro de una zona popular para montañistas en el macizo Mont Blanc. Se tomó la precaución después de que los expertos que monitorean el enorme glaciar Planpincieux dijeron que están registrando desplazamientos de hielo de hasta 50 centímetros (casi 20 pulgadas) al día. Advirtieron que una masa de 250.000 metros cúbicos del glaciar, que mide 1.327 kilómetros cuadrados (512 millas cuadradas), está en riesgo de colapsar. “No hay fórmulas para saber si caerá en su totalidad o en pedazos”, dijo el alcalde a la emisora Sky TG24. “Necesitamos monitorearlo”. Enfatizó que incluso si cae un trozo enorme, no hay peligro para los vecinos, pero que era necesario cerrar el acceso a la vía cercana. El glaciar está ubicado en los Alpes, en el pico Grande Jorasses de la cordillera Mont Blanc, que colinda con Italia, Francia y Suiza y es donde está la cima más alta de toda Europa occidental. Las autoridades dicen que las temperaturas inusualmente altas durante agosto y septiembre aceleraron el derretimiento del Planpincieux, que está siendo monitoreado desde 2013 por la Fundación de Seguridad de Montañas. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, alertó al mundo sobre la posibilidad de desplome del glaciar durante su discurso ante la Asamblea general de la ONU en Nueva York el martes. “Es una señal de alarma que no podemos ignorar”, declaró. Courmayeur no se vio afectada por las órdenes del alcalde y nadie fue evacuado, dijo el miércoles el portavoz de la alcaldía local Moreno Vignolini. Añadió que la vía clausurada es usada mayormente para acceder a casas de verano. El alcalde se reunía con vecinos y propietarios para escuchar sus inquietudes. A algunas personas se les dio permiso de entrar para que puedan revisar sus propiedades. Un reporte de la Comisión Intergubernamental sobre Cambio Climático, publicado el miércoles, aseveró que los glaciares de todo el mundo a excepción de Groenlandia y Antártida están perdiendo 220.000 millones de toneladas métricas al año. Vaticina que si no se hace nada para reducir las emisiones de gases, los glaciares se reducirán en un 36% entre ahora y fines de siglo, pero que glaciares más pequeños, como los de los Alpes, podrían perder el 80% de su hielo para el año 2100. © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

