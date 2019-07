Previous Next Cuatro muertos por bomba en Pakistán Las autoridades recolectan evidencia en un sitio de bombardeo en Quetta, Pakistán, el martes 30 de julio de 2019. La policía en Pakistán dice que una bomba al costado de la carretera golpeó un vehículo de seguridad en la ciudad de Quetta, en el suroeste del país, matando al menos a cuatro personas.

QUETTA, Pakistán — Cuatro personas murieron el martes al estallar una bomba al paso de un vehículo policial en el sudoeste de Pakistán, informaron autoridades. Otras 26 personas resultaron heridas en el suceso ocurrido en la ciudad de Quetta, dijo el jefe policial local Abdur Razzaq Cheema. Hasta ahora nadie se ha atribuido el atentado. Quetta es la capital de la provincia de Baluchistán, donde grupos separatistas libran una insurgencia para exigir más autonomía y un mayor acceso a los recursos naturales como el gas y el petróleo de la región. Milicianos islamistas también tienen presencia allí y suelen atacar a las fuerzas de seguridad.

Posted in Internacional on Tuesday, July 30, 2019 11:22 am.