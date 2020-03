Previous Next Coronavirus se disemina en Irán, amaina en China Las personas se controlan la temperatura y se desinfectan las manos al ingresar al Centro Comercial Palladium, en el norte de Teherán, Irán.

BEIJING, China — El coronavirus se diseminó más en Irán, incluyendo miembros del gobierno, Corea del Sur incrementó su pelea contra la epidemia iniciando una campaña de pruebas ambulatorias y siete grandes economías trataron de fortalecer la confianza global el martes con una promesa de utilizar "todas las herramientas apropiadas" para contrarrestar los efectos económicos. El crecimiento de los brotes en el Oriente Medio, Europa y Corea del Sur contrastó con el optimismo en China, donde miles de pacientes recuperados regresaron a sus hogares. Concentraciones del virus en Estados Unidos llevaron a medidas sanitarias en escuelas y trenes subterráneos, aceleraron la búsqueda de una vacuna y generaron temores por la vulnerabilidad entre residentes de hogares de ancianos. En Estados Unidos la Reserva Federal anunció un importante recorte a su principal tasa de interés para compensar el impacto económico del coronavirus. "Estamos en territorio inexplorado", dijo el jefe de la Organización Mundial de Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. El líder supremo de Irán le ordenó a las fuerzas armadas que asistan a las autoridades de salud en el combate contra la epidemia, que las autoridades dicen ha matado a 77 personas en el país _ el mayor total fuera de China. Entre los muertos en Irán están un confidente del ayatola Alí Jamenei, el exembajador de Irán ante el Vaticano y un miembro del parlamento. Entre los enfermos están 23 parlamentarios y el jefe de los servicios nacionales de emergencias, dijo la prensa estatal. El jefe del sistema judicial, Ebrahim Raisi, dijo que algunas personas están almacenando suministros médicos para aprovecharse financieramente y llamó a los fiscales a no tener misericordia. "Acaparar material sanitario es jugar con la vida de la gente y no se puede ignorar", dijo. En Francia, el ministro de finanzas ordenó una investigación de posibles alzas de precios de líquido sanitario y máscaras y advirtió que la compra masiva de productos esenciales para el hogar pudiera desatar escasez. Corea del Sur registró su mayor incremento de casos el martes, con 851 nuevas infecciones reportadas, especialmente en la sureña ciudad de Daegu y sus alrededores. En total, 5.186 personas en Corea del Sur están infectadas. En Seúl, la capital, centros ambulatorios de pruebas del virus comenzaron a operar, con trabajadores con trajes protectores empleando hisopos para obtener muestras bucales de ocupantes de autos. Además, se desplegaron soldados en las calles para fumigar con desinfectante. Los mercados financieros cedieron algunas de sus ganancias luego que el Grupo de los Siete aplazó el anuncio de medidas para ayudar a la economía global a lidiar con los problemas. Muchos corredores esperaban un amplio paquete de apoyo económico. En lugar de ello, los ministros de finanza y bancos centrales del G7 se limitaron a reiterar que usarán "todas las herramientas apropiadas para conseguir un crecimiento sólido, sostenible y proteger contra riesgos". En todo el mundo, más de 90.000 personas se han enfermado y 3.100 han muerto. El número de países afectados por el virus llegó al menos a 70, con Ucrania y Marruecos reportando sus primeros casos.

