Coronavirus ha infectado a más de 76 mil personas

Un brote viral que comenzó en China ha infectado a más de 76 mil personas en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud nombró a la enfermedad COVID-19, en referencia a su origen a fines del año pasado y al coronavirus que la provoca. A continuación, presentamos las cifras más recientes reportadas por las autoridades sanitarias de cada país hasta el viernes en Beijing: — China continental: 2 mil 236 muertes entre 75 mil 465 casos, la mayoría en la provincia de Hubei, en el centro del país — Hong Kong: 69 casos, 2 muertos — Macao: 10 — Japón: 739 casos, incluyendo 634 de un crucero anclado en Yokohama; 3 muertos — Corea del Sur: 204, dos muertos — Singapur: 86 — Tailandia: 35 — Taiwán: 26 casos, un muerto — Malasia: 22 — Irán: 18 casos, cuatro muertos — Australia: 17 — Vietnam: 16 — Alemania: 16 — Estados Unidos: 15 casos. Además, un ciudadano estadounidense murió en China — Italia: 14 — Francia: 12 casos, un muerto — Gran Bretaña: 9 — Emiratos Árabes Unidos: 9 — Canadá: 9 — Filipinas: 3, un muerto — India: 3 — Rusia: 2 — España: 2 — Bélgica: 1 — Nepal: 1 — Sri Lanka: 1 — Suecia: 1 — Camboya: 1 — Finlandia: 1 — Egipto: 1 — Líbano: 1 — Israel: 1 © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

