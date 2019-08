Previous Next Caos en el aeropuerto de Hong Kong; policía antidisturbios choca con manifestantes Policías antidisturbios arrestan a un manifestante durante una manifestación en el aeropuerto de Hong Kong, el martes 13 de agosto de 2019. El caos ha estallado en el aeropuerto de Hong Kong cuando la policía antidisturbios entró en la terminal para confrontar a los manifestantes que cerraron las operaciones en el concurrido centro de transporte durante dos días seguidos.

HONG KONG — La policía antidisturbios se enfrentó con los manifestantes en favor de la democracia en el aeropuerto de Hong Kong la noche del martes, trasladándose a la terminal donde los manifestantes habían cerrado las operaciones en el concurrido centro de transporte durante dos días seguidos. Oficiales armados con gas pimienta y porras se enfrentaron a los manifestantes que usaron carritos de equipaje para impedir las entradas a la terminal del aeropuerto. La policía llevó a varias personas a una camioneta de policía que esperaba en la entrada de la sala de llegadas del aeropuerto. La policía dijo que intentaron ayudar a los agentes de ambulancia a localizar a un hombre herido que los manifestantes habían detenido bajo sospecha de ser un agente encubierto. Los manifestantes también detuvieron a un segundo hombre que sospechaban que era un agente encubierto. Después de vaciar sus pertenencias, encontraron una camiseta azul que los partidarios de Pekín usaron y que dijeron que era evidencia de que era un espía. Más temprano en el día, las autoridades se vieron obligadas a cancelar todos los vuelos restantes, ya que el líder pro Beijing de la ciudad advirtió que los manifestantes habían llevado los eventos a un "camino sin retorno".

Posted in Internacional on Tuesday, August 13, 2019 11:44 am.