Canadá y EEUU prorrogan cierre limitado de su frontera hasta el 21 de junio

TORONTO, Canadá — Canadá y Estados Unidos acordaron mantener cerrada la frontera a los viajes no esenciales hasta el 21 de junio, como medida preventiva contra la pandemia de coronavirus. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo el martes que la frontera es una fuente de vulnerabilidad, por lo que el acuerdo se extenderá por 30 días más. Las restricciones se anunciaron el 18 de marzo y se prorrogaron en abril. Trudeau afirmó que los líderes provinciales de Canadá claramente querían continuar con las medidas. "Esto mantendrá a las personas en nuestros dos países a salvo", agregó. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también confirmó la extensión, pero dijo que esperaba su final, agregando: "todo lo que queremos es volver a la normalidad". Sin embargo, muchos canadienses temen una reapertura de la frontera común. Estados Unidos tiene más casos confirmados y muertes por COVID-19 que cualquier otro país del mundo, aunque sus cifras per cápita están muy por debajo de muchas otras naciones. Los trabajadores transfronterizos esenciales —como los profesionales de la salud, las tripulaciones de aerolíneas y los conductores de camiones— aún pueden cruzar. Los camioneros son críticos, ya que mueven alimentos y productos médicos en ambas direcciones. Gran parte del suministro de alimentos de Canadá proviene de Estados Unidos. Los estadounidenses que regresan a Estados Unidos y los canadienses que regresan a Canadá también están exentos del cierre de la frontera. Canadá envía el 75% de sus exportaciones a Estados Unidos y aproximadamente el 18% de las exportaciones estadounidenses van a Canadá. La frontera entre ambos países es la más larga del mundo entre dos naciones.

