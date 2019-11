Previous Next Apuñalan a turistas en Jordania, entre ellos tres mexicanos En esta foto de archivo del 13 de noviembre de 2015, los turistas pasan por el Arco de Adriano, construido durante el Imperio Romano, y la Puerta Sur de la bien conservada ciudad romana de Gerasa, en Jerash, Jordania. Las autoridades jordanas informaron que un hombre atacó a puñaladas a varios turistas y a su guía en el popular sitio arqueológico del norte de Jordania.

AMÁN, Jordania — Un agresor solitario apuñaló el miércoles a ocho personas, entre ellas a tres turistas mexicanos y una mujer suiza, en un popular yacimiento arqueológico en el norte de Jordania, informaron las autoridades el miércoles. El ataque en Jerash, uno de los principales destinos turísticos del país, amenazó con empañar el vital sector del turismo del país. Un portavoz de la Oficina de Seguridad Pública de Jordania precisó que entre los heridos había tres turistas mexicanos y una mujer suiza. Los demás lesionados por arma blanca fueron la guía turística y otros tres jordanos, entre ellos dos policías y en conductor de un autobús, antes de que el atacante fuera sometido y detenido. La oficina dijo que dos personas _una mujer mexicana y un policía jordano_ se encontraban en estado grave y que fueron trasladadas por helicóptero a un hospital de la capital, Amán. Jerash está a unos 60 kilómetros (40 millas) al norte de la capital. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que el ataque ocurrió durante una visita guiada y confirmó que una de las víctimas estaba herida de gravedad y que otra estaba siendo intervenida quirúrgicamente. "El gobierno de Jordania nos ha apoyado en todo momento", tuiteó. Hay un "Seguimiento personal del Rey de Jordania", agregó. Las autoridades suizas de momento no dijeron nada sobre el ataque en Jordania. Un video no profesional grabado en el lugar mostraba una escena sangrienta en Jerash, una antigua ciudad cuyas ruinas incluyen un anfiteatro romano y una columnata. En un video se oía a una mujer exclamando en español "¡Es un puñal, es un puñal! ¡Trae una navaja! ¡Por favor, ayuda aquí a él, ayuda ya!". Las imágenes mostraban a una mujer tendida inmóvil en el piso, mientras alguien le presionaba la espalda con una toalla. A su alrededor había manchas de sangre. Un hombre sentado cerca parecía tener una herida en la pierna. Por el momento no había detalles de la identidad del agresor ni sus motivos, pero varios residentes del campo de refugiados de Jerash, habitado por palestinos cuyas familias huyeron o se vieron obligadas a abandonar sus hogares durante la guerra relacionada con establecimiento de Israel en 1967, denunciaron el ataque. "Condenamos el atentado terrorista perpetrado por un cobarde en Jerash", dijeron en una carta firmada y citada en el sitio web de un periódico gubernamental. La economía jordana depende en gran parte del turismo y anteriormente grupos milicianos islámicos han atacado sitios turísticos para avergonzar al gobierno o dañar a esa valiosa rama económica. El sector turístico ha gozado de una fuerte recuperación en los últimos dos años. En 2005, los ataques a tres hoteles causaron la muerte de al menos 23 personas, mientras que al año siguiente un turista británico fue asesinado cuando un pistolero abrió fuego en las ruinas romanas de Ammán. Más recientemente, un ataque en 2016 del grupo Estado Islámico mató a 14 personas, entre ellos un turista canadiense.

