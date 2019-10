Amenaza embargo de EEUU a México por pesca ilegal

Previous Next Pesca Tamaulipas EN 2016, LA GUARDIA COSTERA de EEUU capturó 35 embarcaciones mexicanas pescando ilegalmente en su territorio; en 2017 fueron 33 en 2018 abrió 51 expedientes de este tipo. Buy this photo

Posted:

CIUDAD DE MÉXICO— Embarcaciones procedentes de Tamaulipas están realizando pesca ilegal en aguas de Estados Unidos, lo que pone a México ante la amenaza de un embargo comercial, advirtió la organización internacional Oceana. En su informe bianual denominado Mejoramiento de la Gestión de la Pesca Internacional 2019, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), reportó que pescadores mexicanos han sido interceptados hasta 20 veces desde 2014 en aguas de Texas. La agencia perteneciente al Departamento de Comercio de EEUU advierte en su informe entregado al Congreso de su país que, pese al creciente número de enjuiciamientos y multas impuestas a quienes son capturados pescando de manera ilegal en aguas de Estados Unidos, la actividad ilícita no cesa. El reporte advierte que los pescadores están sacando predominantemente pargo rojo y huachinango y que utilizan técnicas que dañan a otras especies del ecosistema. En 2016, la Guardia Costera de EEUU capturó 35 embarcaciones mexicanas pescando ilegalmente en su territorio; en 2017 fueron 33 y en 2018 abrió 51 expedientes de este tipo. Pedro Zapata, vicepresidente de Oceana México, recordó que la NOAA ha señalado a México por este mismo fenómeno en dos ocasiones anteriores, en 2015 y 2017. “Este es el primer reporte que NOAA hace al Congreso en la era de Trump, una administración notoriamente propensa a usar las sanciones comerciales, incluso contra sus aliados. México ya ha sufrido esto en carne propia con la crisis migratoria”, advirtió. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Internacional, Noticias on Tuesday, October 8, 2019 11:31 am.