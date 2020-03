3 casos sospechosos de COVID-19 en Matamoros; primer caso es dado de alta

Previous Next Matamoros confirma nuevo positivo del virus

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Seis nuevos casos sospechosos al nuevo coronavirus COVID-19 son analizados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública, corresponden a 4 mujeres y 2 hombres de los municipios de Matamoros, Ciudad Victoria, San Fernando y Aldama, informó Gloria Molina Gamboa. La secretaria de Salud de Tamaulipas añadió que el país se encuentra en una fase de ascenso rápido, por lo que insistió en su llamado a quedarse en casa para reducir la velocidad de transmisión del virus. Los pacientes de Matamoros son un hombre de 26 años y una mujer de 34 años que tuvieron contacto con un caso positivo; la tercera es una mujer de 22 años, con antecedente de viaje a Los Cabos y Monterrey, los tres se encuentran aislados en su domicilio. De Ciudad Victoria se analizan las muestras de una mujer de 51 años de edad sin antecedente de viaje; mientras que el quinto caso sospechoso es una mujer de San Fernando de 37 años de edad, diabética y asmática, también tuvo contacto con personas extranjeras, presenta fiebre, tos, dolor torácico, dificultad respiratoria, cefalea, diarrea, calosfríos, dolor abdominal, se encuentra hospitalizada en ese municipio. El sexto caso es el de un hombre de 33 años de edad, sin antecedente de viaje pero que tuvo contacto con extranjeros, padece hipertensión y obesidad, se encuentra aislado en su domicilio. Molina Gamboa precisó que los pacientes se mantienen bajo estricto seguimiento así como a los contactos con los que conviven en sus domicilios. Con ellos suman 13 casos bajo investigación. Respecto al primer caso confirmado en Tamaulipas, un hombre de 55 años de edad, originario de Malasia, que labora en una empresa trasnacional en Altamira, dio a conocer que se encuentra recuperado, cumplió el día 17 de cuarentena , se le tomó una segunda muestra que resultó negativa, ya fue dado de alta. Por último, la titular de la SST reiteró que nuestro estado se encuentra en un momento decisivo para enfrentar y reducir el impacto del coronavirus COVID-19, con medidas como el aislamiento social, mantener la sana distancia, intensificar las medidas de higiene y proteger los mayores de 60 años. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

