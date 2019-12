Inicia nueva fase de impeachment al presidente Trump

Previous Next Sticky impeachment trial questions: How long? Who testifies? El presidente Donald Trump dijo que no presionó a Ucrania para que investigara a los demócratas, el tema central de la investigación de juicio político. El presidente habló en un mitin en Sunrise, Florida.

WASHINGTON, D.C. (Notimex).- El proceso de destitución de Donald Trump, conocido como impeachment, abre su siguiente capítulo este miércoles 4 de diciembre. Se trata de la primera audiencia que celebrará el comité judicial del Congreso estadunidense, en la cual podría participar el presidente como lo prevé la normatividad. Trump no sólo podría acudir, sino que sus abogados también estarían facultados para interrogar a los testigos participantes. De acuerdo con la proyección demócrata, la votación final en la Cámara de Representantes para juzgar a Donald Trump podría darse hacia el 25 de diciembre, con miras a celebrar un juicio en el Senado en enero. Trump es acusado de haber esionado al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para que iniciara una investigación contra Hunter Biden, hijo de Joe Biden y precandidato demócrata a las elecciones presidenciales de 2020. Trump habría convertido en moneda de cambio los apoyos estadunidenses a Ucrania para perseguir objetivos personales que beneficiarían una posible reelección suya, lo que le autorizaría un nuevo mandato de cuatro años en la Casa Blanca. A lo largo del impeachment, el mandatario ha descalificado el proceso, asegurando que se trata de una jugarreta política de los demócratas que, además, distrae al Congreso de sus verdaderas obligaciones, como la aprobación del Tratado México Estados Unidos Canadá (TMEC). © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

