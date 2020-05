Previous Next Detienen a siete por cacería ilegal de palomas en Villa de Casas

CIUDAD VICTORIA — Un total de siete personas fueron detenidas por actividades de caza ilegal o furtiva de la paloma ala blanca, a unos kilómetros del santuario de esta especie, en el municipio de Villa de Casas, Tamaulipas. Los ahora detenidos sacrificaron cientos de aves y fueron localizados tras una denuncia ciudadana, que reportaba detonaciones de arma de fuego en la zona urbana del mencionado municipio. Agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, realizaron la detención de Gonzalo “G”, Alejandro “C”, Braulio “R”, José Cliofas “R”, Juan Rene “M”, Marín “L” y Miguel “G”, a quienes se les aseguró cuatro escopetas y cartuchos, además de tres hieleras con carne de las aves sacrificadas. Los hombres fueron puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica. De ser encontrados responsables, serían multados por hasta seis millones 516 mil pesos. El calendario cinegético de Tamaulipas no contempla actualmente el permiso para la caza de paloma ala blanca; ante la contingencia de COVID-19, la Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas no está emitiendo permisos para esta actividad. De acuerdo con el reporte de la Comisión de Parques y Biodiversidad, por cada ave sacrificada se contabilizan dos palomas más, porque actualmente están en periodo de anidación. Tamaulipas cuenta con el área protegida de reproducción de paloma ala blanca más grande de América Latina, la cual está ubicada en el municipio de Abasolo. Su temporada cinegética inicia después del 20 de agosto. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

