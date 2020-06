Detectan brotes de COVID-19 en maquiladoras de Matamoros y Reynosa

Posted:

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas — El Secretario de Desarrollo Económico, Carlos García, dijo que detectaron brotes de COVID-19 en dos maquiladoras de la frontera de Tamaulipas. Uno de ellos, precisó, es en la industria Springs Window Fashion de Reynosa y el otro en la planta Robertshaws de Matamoros. "Cualquier empresa que tenga más de dos casos positivos (de coronavirus) en alguno de sus turnos se considera un brote y se tiene que parar la línea de producción para sanitizar" indicó. García mencionó que además se deben implementar las máximas medidas sanitarias en las empresas que se susciten contagios, para que puedan reabrir. En el caso de Robertshaws, García dijo que se registraron dos casos positivos en un área de la planta y pararon actividades esta semana. De manera extraoficial según los trabajadores se suscitaron al menos 10 casos y cerca de 20 sospechosos. De acuerdo a la página oficial www.coronavirus.tamaulipas.gob.mx Reynosa suma 207 casos confirmados de Covid-19 y 53 decesos, mientras que Matamoros 416 positivos y 139 muertes a causa de la pandemia.

Posted in Noticias, Internacional, Mexico, Noticias on Sunday, May 31, 2020 7:31 pm.