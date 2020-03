Biden gana primaria presidencial demócrata de Texas

Previous Next Reordered Democratic field to test Sanders in California ARCHIVO - En esta foto de archivo del 14 de noviembre de 2019, el candidato presidencial demócrata y ex vicepresidente Joe Biden sonríe mientras realiza una concentración de campaña en el Colegio Técnico de Comercio de Los Ángeles en Los Ángeles. Los demócratas moderados parecen estar despejando el campo para el ganador de Carolina del Sur, Biden, en un intento urgente de detener el ascenso de Sanders, un socialista democrático que los centristas temen que pueda condenar al partido en noviembre. La rápida reordenación del concurso demócrata podría proporcionar una oportunidad para Biden, que se ha quedado rezagado en las encuestas estatales.

WASHINGTON (AP) — Las últimas noticias sobre las primarias presidenciales demócratas y el Supermartes (todas las horas son locales): ___ 01:50 Joe Biden ganó las primarias presidenciales del Partido Demócrata en Texas. El estado tenía 228 delegados en juego, el segundo estado más codiciado de la noche. Más de dos millones de personas habían votado en el estado antes de la apertura de los centros electorales para el Supermartes. El estado, de clara tradición republicana, es cada vez más demócrata debido a los cambios demográficos. Biden celebró un mitin en Dallas el lunes en la noche, donde apareció con dos de sus nuevos partidarios, sus antiguos rivales Amy Klobuchar y Beto O'Rourke. Pete Buttigieg respaldó también al exvicepresidente antes en la noche en Dallas. Biden ganó también en las primarias de Massachusetts, Arkansas, Minnesota, Tennessee, Alabama, Oklahoma, Carolina del Norte y Virginia. Bernie Sanders se llevó California, Utah, Vermont y Colorado. ___ 23:00 Bernie Sanders gana la elección primaria presidencial del Partido Demócrata en California. El estado ofrece 415 delegados a la contienda, el mayor total en el mapa electoral. La campaña de Sanders ha visto desde hace tiempo al estado más poblado del país como pieza clave en la contienda, por lo que ha tenido a una gran cantidad de voluntarios organizando eventos en toda la entidad. Sanders perdió las primarias presidenciales demócratas de 2016 ante Hillary Clinton y esperaba recuperarse con lo que sería el momento de coronación para el movimiento progresivo en el estado. Sanders también ha ganado en Utah, Vermont y Colorado. Joe Biden tiene triunfos en Massachusetts, Arkansas, Minnesota, Tennessee, Alabama, Oklahoma, Carolina del Norte y Virginia. ___ 22:50 Joe Biden gana la elección primaria presidencial del Partido Demócrata en Massachusetts, que ofrece 91 delegados a la contienda. Massachusetts era considerado como un triunfo obligado para la candidata local, la senadora estatal Elizabeth Warren, y las autoridades electorales pronosticaron una enorme participación. Casi 230.000 votantes aprovecharon las votaciones anticipadas de la semana pasada, la primera ocasión que la entidad permite sufragios anticipados en una primaria presidencial. Biden ha ganado Arkansas Minnesota, Tennessee, Alabama, Oklahoma, Carolina del Norte y Virginia. Bernie Sanders tiene triunfos en Utah, Vermont y Colorado. ___ 22:30 Bernie Sanders gana la elección primaria presidencial del Partido Demócrata en Utah, que ofrece 29 delegados a la contienda. Sanders tiene una enorme popularidad con los votantes de izquierda en el estado. Las primarias demócratas son abiertas en Utah, por lo que el electorado puede votar sin importar su afiliación partidista. Algunos dentro de la mayoría republicana no han acogido por completo al presidente Donald Trump y los moderados vieron una oportunidad para atraer a votantes indecisos ofreciéndoles lo que describen como la mejor oportunidad de desbancar al mandatario. Sanders también tiene triunfos en Vermont y Colorado. Joe Biden ha ganado en Arkansas, Minnesota, Tennessee, Alabama, Oklahoma, Carolina del Norte y Virginia. ___ 21:52 Joe Biden ganó la elección primaria presidencial del Partido Demócrata en Arkansas, estado que aporta 31 delegados a la contienda. El estado firmemente republicano ha recibido un gran interés por parte de los precandidatos demócratas que han llenado los medios con anuncios y mensajes de respaldo. El año pasado, la Legislatura republicana de Arkansas votó para mover las primarias del estado en años de elecciones presidenciales de mayo a marzo. ___ 21:50 Joe Biden ganó las primarias presidenciales demócratas en Minnesota. El estado aporta 75 delegados a la contienda. La abrupta retirada de la senadora de Minnesota Amy Klobuchar de la contienda presidencial le dio a Bernie Sanders una repentina oportunidad para llevarse el estado en el Supermartes. Sin embargo, Biden ganó luego de recibir el respaldo de Klobuchar. Sanders ganó fácilmente los caucus de Minnesota en 2016 y tiene una base progresiva grande y motivada en el estado, compensando la supuesta ventaja local de Klobuchar en una contienda que se consideraba cada vez más apretada antes de que abandonara su campaña el lunes. ___ 21:30 Joe Biden ganó la elección primaria presidencial del Partido Demócrata en Tennessee, estado que aporta 64 delegados a la contienda. Los letales tornados registrados durante la noche previa demoraron el inicio del Supermartes en Nashville y en otro condado de Tennessee, provocando que las autoridades electorales redirigieran al electorado de algunos centros de votación a ubicaciones alternativas. En un estado donde los republicanos ocupan todos los cargos públicos importantes, incluidos siete de los nueve escaños en el Congreso, los electores demócratas tienen un historial de ser más moderados que los de otros estados. ___ 21:10 Joe Biden ganó las primarias presidenciales demócratas en Oklahoma. El estado aporta 37 delegados a la contienda. Bernie Sanders ganó la elección primaria en Oklahoma en 2016, contra Hillary Clinton. ___ 21:00 Bernie Sanders ganó la elección primaria presidencial del Partido Demócrata en Colorado, estado que aporta 67 delegados a la contienda. Fue la primera elección primaria de Colorado en 20 años, y la victoria de Sanders muestra cuánto puede atraer el Partido Demócrata a los independientes, que siguen siendo el bloque más grande de votantes en un estado que se ha movido hacia la izquierda en los últimos comicios. Colorado sostuvo primarias de 1992 al 2000 y luego dejó de hacerlas para ahorrar dinero. En 2016, el electorado aprobó reinstaurar las primarias, tras quejarse sobre el sistema de caucus con miles de reuniones distritales para comenzar a elegir a los candidatos presidenciales. En 2016, Sanders venció a Hillary Clinton en los caucus demócratas del estado y desde entonces ha mantenido una base entusiasta allí. ___ 20:00 Joe Biden ganó las primarias presidenciales demócratas de Alabama. El estado aporta 52 delegados a la contienda. Los votantes negros dominan el electorado del estado demócrata, y Biden y el precandidato demócrata Mike Bloomberg se dividieron el respaldo de las coaliciones políticas negras más grandes de la entidad. La Alabama New South Coalition respaldó a Biden, mientras que la Alabama Democratic Conference apoyó a Bloomberg. ___ 19:40 Joe Biden ganó la elección primaria presidencial demócrata en Carolina del Norte. El estado aporta 110 delegados a la contienda y es uno de los estados sin un claro favorito de cara a los comicios presidenciales en noviembre. La votación sigue en curso en otras partes de la nación, incluida California, el estado con mayor número de delegados en juego. ___ 19:18 Bernie Sanders ganó las primarias presidenciales del Partido Demócrata en Vermont. Vermont aporta 16 delegados a la contienda y es el estado de residencia de Sanders. En 2016, Sanders obtuvo más del 85% de los votos en el estado durante las primarias demócratas contra Hillary Clinton. Sanders encabeza un mitin electoral en Essex Junction. ___ 19:00 Joe Biden gana la elección primaria presidencial del Partido Demócrata en Virginia. Su victoria surge en momentos en que los centros de votación empiezan a cerrar en algunos otros estados durante el Supermartes. La votación está en curso en otras partes del país, incluida California, que es el premio más grande de la jornada. Virginia aporta 99 delegados a la contienda. Ha sido considerado como un estado indefinido que cada vez se inclina más hacia la izquierda. Los resultados de las primarias demócratas en Virginia, con su diverso territorio electoral de votantes rurales, urbanos y suburbanos, podría ser un indicador clave sobre cuál demócrata será elegido para enfrentar al presidente Donald Trump en los comicios presidenciales de noviembre.

