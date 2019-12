Amazon retira adornos navideños de Auschwitz tras quejas

Previous Next Amazon pulls Auschwitz 'Christmas ornaments' after protest ARCHIVO: esta foto de archivo del 6 de septiembre de 2012 muestra el logotipo de Amazon en Santa Mónica, California. El negocio de publicidad de rápido crecimiento de Amazon se está convirtiendo en un problema para algunos compradores. Los anuncios patrocinados están inundando los resultados de búsqueda de Amazon, lo que dificulta encontrar los productos que los clientes buscan.

VARSOVIA, Polonia (AP) — Amazon retiró unos adornos navideños y otros objetos decorados con imágenes de Auschwitz, y que se ofrecían a la venta en su plataforma, según dijo el lunes el gigante minorista. “Todos los vendedores deben seguir nuestras normas de venta” y los que no lo hagan serán eliminados, indicó la compañía. El museo estatal de Auschwitz-Birkenau, creado en los antiguos campos de exterminio, pidió el domingo a Amazon que retirase los productos, que también incluían un abrebotellas de Auschwitz y una alfombrilla de ratón de Birkenau. “Vender ‘adornos de navidad’ con imágenes de Auschwitz no parece apropiado. Auschwitz en un abrebotellas es bastante perturbador e irrespetuoso”, indicó la cuenta oficial del museo. Muchas personas expresaron su indignación en Twitter. La Alemania nazi mató a 1,1 millones de personas en los campos de exterminio, la mayoría judíos, durante su ocupación de Polonia durante la II Guerra Mundial. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

