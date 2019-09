Viejo edificio sería seguro

El reporte inicial de un ingeniero estructural sobre la condición del Hotel El Jardín a principios de este verano fue lo suficientemente alentador como para justificar una examinación más profunda de los huesos del edificio vacío en el centro en East Levee Street.

Así lo dice Patricio Sampayo, presidente de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Brownsville, que puede comprar y restaurar el edificio para viviendas asequibles, según el informe final del ingeniero. HACB tiene la propiedad bajo contrato, lo que significa que su oferta al vendedor (de 750 mil dólares) ha sido aceptada aunque la venta aún no se ha cerrado.

Sampayo dijo que la inspección visual en la que se basaba el informe inicial no mostró señales de alerta, abriendo el camino para una evaluación más exhaustiva.

“Esa fue la buena noticia”, dijo. “El ingeniero regresó y dijo ... ‘continuemos con esto’. Hubiera sido una mala noticia si el ingeniero hubiera dicho: ‘Corran tan rápido como puedan’”.

Sampayo dijo que el informe inicial fue “favorable pero no concluyente”, no es sorprendente teniendo en cuenta que el edificio tiene más de 90 años y no ha tenido un inquilino desde mediados de los años ochenta. La semana pasada, se tomaron muestras de núcleos de concreto de las estructuras de carga de El Jardín y se analizarán durante las próximas dos semanas, dijo.

“La prioridad principal de la autoridad de vivienda es la seguridad de nuestras familias y de nuestros residentes”, dijo Sampayo. “Por lo tanto, queremos asegurarnos de que la estructura no represente ningún riesgo para nuestras familias si seguimos adelante con el proyecto. Va de acuerdo con los tiempos”.

Se describió a sí mismo como “conservadormente optimista”, pero advirtió que nada es seguro hasta que el informe final esté listo.

“Continuamos con las pruebas y estamos entusiasmados con el potencial”, dijo Sampayo. “A fines de octubre, espero que tengamos algunas noticias interesantes”.

Se espera que El Jardín tome entre 15 y 16 millones de dólares en renovaciones. HACB, si continúa con el proyecto, tiene como objetivo pagarlo a través de programas federales y estatales en lugar de usar dinero de impuestos locales.

Carla Mancha, directora ejecutiva de HACB, dijo que las pruebas de la semana pasada del edificio incluyeron, además de las muestras del núcleo, el radar de penetración del suelo y las pruebas de martillo de Schmidt, que mide la resistencia del concreto.

“Hasta ahora todo parece positivo, pero todavía estamos esperando”, dijo. “No lo sabremos con seguridad hasta que recibamos los resultados”.

Si HACB sigue adelante con el proyecto, el siguiente paso será informar al público sobre “de qué se trata”, dijo Mancha.

“Es importante que construyamos una colaboración intersectorial utilizando un enfoque muy holístico hacia el desarrollo comunitario, similar a lo que hicimos con el proyecto de planificación de Buena Vida Choice Neighborhood”, dijo.

“La clave del éxito será la participación de los residentes y la comunidad. Entendemos que es nuestra responsabilidad informar a la comunidad sobre nuestra estrategia y el objetivo final, y cómo este proyecto beneficiará a la comunidad, específicamente al distrito del centro”.