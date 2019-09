Vencerá Plazo

HARLINGEN — Si usted es propietario de una vivienda que sufrió daños menores por las pasadas lluvias…, si usted no puede vivir en su casa porque no cumple con las medidas de salubridad, o no es segura, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés) podría otorgarle ayuda monetaria para que se mude a otro lugar” comentó María Padrón, representante de relaciones de Medios.