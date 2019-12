Vargas renuncia

Argumentos de los abogados

Durante la audiencia de dos horas de la semana pasada, Bañales ordenó la suspensión de Vargas en espera del nombramiento del juez de un reemplazo.

Vargas habría permanecido suspendido hasta el juicio del 13 de abril, cuando se esperaba que un jurado decidiera si lo removería de la junta escolar.

Durante la audiencia, Caso afirmó que la ley era inconstitucional, argumentando que socava el proceso electoral y viola la santidad de la votación.

Caso también argumentó que los peticionarios apuntaron a Vargas con la ley que afirmó que “discrimina a los funcionarios electos”.

“Ha habido innumerables funcionarios del condado que han estado intoxicados”, dijo. “Existe una definición demasiado amplia de intoxicación. Tiene que ser habitual. En este caso, los peticionarios presentan un incidente de embriaguez. En este caso, no se demuestra ningún problema habitual”.

Mientras tanto, Dan Sánchez, el ex comisionado del condado de Cameron que representaba a Vargas en el caso penal acusándolo de conducir en estado de ebriedad, argumentó que los peticionarios tenían como objetivo eliminar a su cliente para cambiar el poder de la mayoría de la junta escolar que lo apoya.

“Es político”, dijo Sánchez a Bañales. “Se trata del control de la junta escolar”.

Bañales anuló los argumentos de los abogados.

Testimonio

Tomando la posición de testigo, Vargas evocó repetidamente la protección de la Quinta Enmienda contra la autoinculpación.

Sin embargo, cuando Bañales le ordenó que respondiera la pregunta de Sandoval sobre un arresto anterior, Vargas declaró que había sido arrestado por conducir bajo la influencia en Missouri, pero no sabía si había sido condenado.

En el banquillo de los testigos, el oficial de policía de Harlingen, Amoldo Maldonado, testificó que Vargas era incoherente cuando fue arrestado por c o n d u c i r e b r i o aproximadamente a las 2 a.m. del 5 de julio en un restaurante Taco Bell en 1518 N. Ed Carey Drive.

Maldonado testificó que encontró a Vargas durmiendo en su vehículo, cuyo motor estaba funcionando mientras se detenía en el camino de entrada del restaurante de comida rápida.

Mientras tanto, Megan Huerta, científica forense del Departamento de Seguridad Pública de Texas en Weslaco, testificó que el nivel de alcohol en la sangre de Vargas era 0.256, por encima del límite legal de 0.08, en el momento de su arresto.

Cargo pendiente de DWI

A pesar del cierre del caso de deportación civil, Vargas continúa enfrentando un cargo por conducir intoxicado, DWI, por sus siglas en inglés.

El mes pasado en el Tribunal del Condado de Cameron en la Ley Núm. 5, el juez Leonel Alejandro visitó el 6 de febrero un juicio por jurado durante unaaudienciadecomparecencia derivada de la decisión de Sáenz de actualizar el cargo DWI de Vargas de un delito menor de Clase B a Clase A basado en su 0.256 nivel de alcohol en sangre al momento de su arresto.

Como resultado, los fiscales están contando lo que muestran los registros como el primer cargo de conducir ebrio de Vargas como su segundo cargo de DWI, dijo Sáenz durante una entrevista el mes pasado.

La elevación del cargo aumenta la penalidad potencial del delito de seis meses en la cárcel y una multa de $ 2,000 a un año en la cárcel y una multa de $4,000.

Durante la audiencia, Alejandro confirmó una orden judicial previa que requería que Vargas equipara su vehículo con un dispositivo de enclavamiento de encendido con aliento de alcohol con una cámara.

Durante una audiencia del 1 de octubre, la jueza Estella ChávezVázquez ordenó aVargas que instalara el dispositivo, lo que no permite que el motor del vehículo arranque si la respiración del motorista contiene un nivel de alcohol en la sangre superior al límite legal del 0.08 por ciento.

Según un documento de la corte, Chávez Vásquez también prohibió a Vargas beber alcohol o drogas antes de conducir.

