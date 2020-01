Valoran cultivo de cáñamo

MONTE ALTO — Agricultores con botas y sombreros de vaquero estuvieron codo con codo con entusiastas del cannabidiol (CBD) vestidos con camisas estampadas en hojas parecidas a la marihuana, el sábado por la tarde en Rio Farms en Monte Alto; para hablar sobre el cáñamo, una cosecha que probablemente se verá balanceándose en los campos de Texas y el Valle del Río Grande en un futuro muy cercano.

Un pariente de la marihuana que no produce un cáñamo alto era ilegal hasta que la Ley Agrícola de EEUU de 2018 allanó el camino para que los estados legalizaran su producción. El comisionado de agricultura de Texas, Sid Miller, presentó un resumen de los requisitos para la producción de cáñamo al USDA a principios de diciembre; cuando se apruebe, Texas puede comenzar a emitir licencias para la producción industrial de cáñamo, posiblemente tan pronto como en febrero.

“Una vez que tengamos eso, todos van a crecer”, declaró Rudy Montes, fundador de South Texas Hemp Cooperative y organizador de la convención de cáñamo en Monte Alto.

Tradicionalmente, el cáñamo se ha cultivado para su uso en una variedad de productos industriales como textiles, papeles y telas, pero el cáñamo también se puede usar para producir aceite de CBD, y el floreciente mercado de ese aceite ha convertido a la planta en un cultivo comercial potencialmente lucrativo.

“Vemos la industria aquí en el RGV como muy por detrás, solo porque la información filtrada no ha llegado hasta aquí”, dijo Montes.

“He estado viajando por todo el estado de Texas, y veo que los agricultores que conozco al norte de San Antonio generalmente han recibido algún tipo de educación o han visto información en las noticias o en Internet sobre el cáñamo”.

Los expertos en el campo que han trabajado en la industria del cáñamo en otros estados discutieron cómo cultivar, vender y procesar el cáñamo en conferencias que cubrieron todo, desde la composición molecular de la planta hasta el impacto macroeconómico del cultivo.

“Aquí en el RGV, sentimos que estamos viendo una división 80/20”, declaró Montes. “Estamos viendo que el 80% trabaja en la industria; ya sabes, los textiles que salen de la cosecha — la cuerda, los bioplásticos de tela, el biocombustible, el cáñamo podrían salir de eso. El otro 20% serán sus cannabinoides que crecen en interiores, invernaderos o pequeños acres, en cualquier lugar entre 5 acres y 10 acres como máximo”.

Montes dice que una vez que se legalice el cáñamo, cree que podría tener un gran impacto económico en la región. Sin embargo, no quedaron claros algunos de los detalles específicos del futuro de la industria en el Valle, hizo referencia al comercio transfronterizo, la fabricación local de automóviles y el puerto de Harlingen como factores de su potencial éxito.

“Hay muchas cosas que vienen al RGV”, dijo. “El área de aquí abajo volverá a estar en el mapa con personas que buscan en esta área otras compañías que están llegando para proporcionar más empleos y más educación”.

Según Montes, ese mercado tiene el potencial de crear una nueva fuente de ingresos para los empresarios del Valle lo suficientemente valientes como para sumergirse en el negocio.

“Algunas personas quieren un cambio en sus vidas. Algunas personas tienen miedo a los cambios. Algunas personas solo quieren que sea simple. Otras personas dicen: “Bueno, ganemos un poco más de dinero con esto”, aseguró Montes.

Uno de esos posibles pioneros del cáñamo es Travis Burns, un instructor de yoga de Los Fresnos, quien asistió a la reunión y planea ingresar al juego del cáñamo a menor escala. En este sentido, dijo que “definitivamente más al lado del producto CBD, más involucrado, que en lugar del lado industrial”, aclaró.

Burns comentó que la reunión le ayudó a establecer contactos en un campo que tiene poca infraestructura en Texas.

“Los contactos son agradables, ya sabes, porque quieres meter la nariz y crear un buen producto, y que la gente diga ‘Estamos aquí para venderlo por ti, estamos aquí para secarlo para ti’, eso es extremadamente útil”, dijo.

Según Montes, los empresarios de cáñamo como Burns solo tendrán éxito si están bien preparados y bien educados.

“Aquí está el problema: no todos saben en qué se están metiendo. Simplemente van a saltar a eso”, recalcó. “Queremos asegurarnos de que los agricultores están entendiendo los obstáculos que van a enfrentar cuando comiencen a avanzar y a cultivar cáñamo”.

El residente de Brownsville, Trace Miller, que trabaja en todo el sur de Texas, dijo que la cantidad de obstáculos discutidos en la reunión lo desanimó de ingresar al negocio del cáñamo.

“Muchas personas nos han estado hablando sobre el cultivo en nuestro rancho porque tenemos tierra arenosa, tenemos un país de sandías, lo cual es ideal para esto, y tenemos nuestra propia agua, así que tenemos todo lo que lo haría ideal”, dijo.

A pesar de eso, dice Miller, una serie de factores le han dado que reflexionar, en lo que respecta al cáñamo, incluidos los requisitos de mano de obra intensiva; el hecho de que solo una pequeña porción del cáñamo del sur de Texas se dirija hacia el lucrativo mercado del petróleo y las regulaciones gubernamentales que podría hacer del cáñamo una propuesta dudosa financieramente.

“Este es un producto arriesgado realmente para cultivar, en mi opinión lo es. Mucha gente está saltando como el negocio del avestruz o la fiebre del oro, y todos están entusiasmados, pero el problema es que tienes un riesgo alto de perderlo todo”, afirmó Miller.

Miller dijo que está más preocupado por un requisito que estipula que el cáñamo debe contener menos del 0.3% de tetrahidrocannabinol (THC), el ingrediente de la marihuana que crea un alto nivel de THC, (y) que puede verse afectado por las condiciones ambientales.

“Si por alguna razón su THC se eleva, lo cual no está bajo tu control, ya sea porque el agua es demasiado o muy poco, entonces ha perdido toda su cosecha y no hay seguro”, dijo Miller. Aunque no descarta completamente ingresar al negocio del cáñamo, dice que recopilará más información antes de adoptar la nueva cosecha.

“Este es un negocio arriesgado. Mi suerte para todas estas personas aquí; hasta que el estado afloje algunas leyes, los productores lucharán por una cierta cantidad, especialmente aquí abajo”, dijo. “Sinceramente, no apostaría la granja en esto”.

