Va Girl Scout por Premio de Oro

HARLINGEN — Es un éxito.

Esa es la palabra en la Texas Teen Finance Expo de Victoria Garza, que se llevó a cabo a principios de este mes para educar a los próximos estudiantes seniors sobre cómo manejar el dinero después de que comiencen a ganarlo.

“El evento iba hacia mi Premio de Oro”, dijo Victoria, de 18 años, quien se acaba de graduar de la School of Health Professions de Harlingen.

El Premio de Oro es el logro más alto en Girl Scouts. Victoria realizó el evento el 9 de junio en HSHP después de meses de planificación.

“Lo que quería hacer era dar información a los jóvenes que realmente no saben sobre educación financiera”, dijo Victoria, miembro de Troop 289.

“Tenía algunas cosas allí para dar información sobre qué tipo de cuentas pueden abrir los chicos”, dijo. “Tuvimos al propietario de un negocio para hablar sobre qué hacer cuando vas a una entrevista, lo que buscan en nosotros los jóvenes. Plains Capital hizo una presentación sobre préstamos”.

Su madre, Debbie Garza, quedó impresionada.

“Ella prácticamente hizo todo sola, que es exactamente de lo que se trata Girl Scouts, enseñándoles liderazgo y siendo independiente”, dijo Garza, quien también es la líder de la tropa de Victoria.

Victoria estuvo de acuerdo en que aprendió mucho sobre hacerse cargo mientras organizaba el evento.

“Creo que adquirí muchas habilidades de liderazgo sabiendo qué hacer si algo sale mal”, dijo, “o si algo no sale bien, tienes que trabajar con eso.

Aprendí a trabajar con personas”.

Entonces, ¿cómo se le ocurrió la idea de una exposición de educación financiera?

“Dado que voy a ser un estudiante de primer año en Texas A&M Corpus Christ, pensé ¿por qué no tener educación financiera?”, recordó. “Es una gran cosa aquí en el Valle que muchos jóvenes no saben. Creo que estuvo muy bien. Hubo más asistencia de la que esperaba, alrededor de 30 jóvenes”.

Ella dijo que todos tenían una sonrisa, y parecía que en realidad tenían algo que “se llevaban a casa de lo que podían aprender”.

La directora de HSHP, Tina Garza, elogió a Victoria por su esfuerzo.

“El evento TTFE fue un evento de educación financiera bien planificado e informativo que fue diseñado para involucrar e impactar positivamente a los jóvenes estudiantes que asistieron del Valle”, dijo. “La Escuela de Profesiones de la Salud de Harlingen está muy orgullosa del enfoque y la visión que Victoria canalizó para lograr este importante objetivo”.

Victoria todavía está llenando una extensa cantidad de documentos explicando por qué su proyecto merece el Premio de Oro. Pero, ella parece tener muchas buenas respuestas.

“Estoy completando documentos que dicen sobre cómo estuvo el evento, cómo me siento, qué gano al hacer este evento o con el Premio de Oro”, dijo.

Esto le dará su primer Premio de Oro de HSHP, dijo Tina Garza.

“Los elogios y su empuje la colocarán en una trayectoria para grandes cosas mientras se embarca en sus esfuerzos y queremos reiterarle nuestro orgullo y apoyo”, dijo.

Victoria planea convertirse primero en maestra de primaria y luego en directora de escuela.