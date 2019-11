Va coro local a Nueva York

El coro Chancel de la Primera Iglesia Metodista Unida de Brownsville se presentará en el Carnegie Hall de Nueva York como parte de la serie de conciertos Distinguished Concerts International New York el 17 de noviembre.

El Carnegie Hall es un lugar de conciertos en Manhattan y su misión es presentar música y músicos extraordinarios en la sala “legendaria” para llevar el poder transformador de la música al público más amplio posible.

El concierto se llama “Sing! Christmas Dreams” y la iglesia se unirá a otros coristas de diferentes denominaciones cristianas. La Iglesia Metodista Unida ha estado practicando desde septiembre.

“Estamos muy entusiasmados por ir, hemos estado trabajando desde septiembre en la música de Navidad, por lo que es bastante difícil y estamos listos para enfrentar el desafío y entusiasmados de representar a Brownsville y nuestra iglesia”, dijo Joan Wiley, director musical. “Es un coro de unas 250 voces de todo Estados Unidos y probablemente de Canadá que han hecho una audición para el coro, por lo que hay que hacer una audición para ingresar”.

La iglesia fue invitada después de que el director artístico y el director principal de la serie de conciertos encontraran un video en línea de ellos tocando la cantata navideña de 2018.

“(Ellos) encontraron una grabación de la actuación de cantata navideña de la iglesia de 2018 en línea y nos contactaron con una invitación”, dijo Wiley.

Wiley dijo que no son los estudiantes los que forman parte del coro, sino las personas cuyas edades oscilan entre los 20 y los 70 años. Interpretarán villancicos navideños y canciones escritas por Joseph Martin.

“Todas son canciones escritas por Joseph Martin, nuestra favorita es ‘Rejoice The Lord is Born’ y también estamos haciendo arreglos como ‘Joy To The World’ y algunos otros arreglos y diferentes villancicos”, dijo Wiley. “Es un coro de la iglesia y tenemos personas de entre 20 años y 70 años de edad que van de la misma manera”.

Martin es de Austin y es uno de los principales nombres de la música coral cristiana que vive hoy. Wiley dijo que el coro está muy emocionado de trabajar con él.

“El coro está emocionado de comenzar la temporada navideña presentando esta música navideña bajo la dirección del compositor”, dijo Wiley. “Los coristas no suelen trabajar con alguien que ha escrito la música que interpretan”.

El coro organizará un concierto de Navidad gratuito y abierto al público a las 11 a.m.el 8 de diciembre en la iglesia.