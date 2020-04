Treviño sube de tono, urge a la población que practique el distanciamiento social

Ante el incremento de los casos positivos de COVID-19 el Juez del Condado Cameron Eddy Treviño hizo un enérgico llamado a la ciudadanía durante una conferencia de prensa el martes en Brownsville.

Los casos confirmados hasta el 31 de marzo son 26 positivos, 27 negativos, 125 se encuentran en monitoreo, 41 han cumplido con la cuarentena de 14 días.

“En solo cuatro días los casos de coronavirus se han duplicado” señaló Teviño.

El juez fue muy claro al presentar su postura ante el comportamiento de la población bajo su jurisdicción.

“Les hemos dicho muchas veces, les estoy pidiendo su ayuda, y esa es la única manera de adelantarse a este virus, no hay vacuna, no hay medicina, no hay nada que exista ahorita que te va a proteger solo el mantener la distancia social. No hay nada”, externó.

Evaluando la actividad registrada el fin de semana, el juez felicitó al fiscal de distrito, Luis Sáenz por el arresto de seis personas que infringieron la ordenanza del Condado Cameron de restricción por viaje de las 12:00 a.m. a las 5 a.m. que entró entró en vigor el 22 de marzo.

Durante el día, Treviño señaló a la actividad social que se registró en el área el fin de semana en donde las reuniones sociales y el salir de compras junto a sus familias siguen predominando.

Molesto expresó que “Las personas siguen pensando que el virus no les afecta a ellos mismos, que no pasa nada. No están pensando en la realidad del efecto que este virus ha tenido en este mundo, personas están muriendo y se están enfermando cada día”.

Añadiendo que “Es una desgracia que hemos llegado al punto de que las personas no puedan hacer las cosas bien para ellos y el público”.

Distanciamiento social fuera del hogar

El Juez Treviño considera que la cadena de supermercados H-E-B ha sabido mantener el distanciamiento social en sus tiendas y haciendo el llamado “No necesita llevar a toda la familia al H-E-B de compras” especificó que no se llevaran a los niños.

La oficina del juez ha recibido quejas de que el distanciamiento social no se implementa en establecimientos y da la siguiente recomendación: “Si están en una tienda y ven mas personas o que no están utilizando la distancia social, deben de comunicarse con las autoridades locales”.

De la misma forma hizo referencia a las reuniones sociales en domicilios particulares.

Pensar en sus familiares

El propósito de la ordenanza de permanecer en casa, emitida por el juez Teviño que entró en vigencia el 25 de marzo, es que la gente no salga para actividades recreativas solo de primera necesidad, como lo es salir a trabajar, a comprar alimentos, medicinas.

“La gente se esta muriendo” dijo Treviño.

¿Alguien va a tener que perder la vida para que los individuos permanezcan en casa, o se va tener que morir alguien de su familia para que sigan las órdenes? preguntó.

Como ejemplo citó “Si la primer persona que fallezca en el Condado Cameron sería su papá o su mamá, un familiar o un amigo, por alguien mas que no quiso seguir la orden, ¿cómo se van a sentir? Esos son actos egoístas.

“Estamos tratando de actuar y adelantarnos a a la curva (contagios). Esto no se cura” dijo el juez en un tono enérgico.

“Les hemos pedido, se lo hemos recomendado, lo hicimos mandato y todavía la gente no lo entiende” expresó.

El juez señaló que para poder adelantarse a la propagación del virus la gente tiene que hacer su parte.

De no hacerlo, la orden de permanecer en casa continuará, de la misma forma pidió a la ciudadanía su entendimiento y cooperación.

Actividades de SpaceX

Una pregunta que ha sido enviada al juez es las operaciones de SpaceX. “Hemos sido advertidos que SpaceX es considerado como una infraestructura necesaria, como parte del gobierno federal, como una base de defensa del gobierno federal, la NASA y militar” dijo Treviño, especificando que SpaceX continuará con sus operaciones apegándose a las regulaciones.

Puntos de revisión

El ubicar sitios de revisión para verificar las actividades de la ciudadanía es algo que se está analizando.

“Veo que por o menos que de 6 a 9 individuos en el condado fueron arrestados por violar la orden, esto le hace saber a la gente que estamos penalizando a los

Si no quieren cuidar las vidas de los demás, cuiden la vida de sus propias familias. Es como si les estuviéramos pidiendo un sacrificio, les estamos pidiendo que se cuiden” acotó.

Si continuamos viendo evidencia de individuos que no pueden acatar las ordenes veremos las opciones que tenemos de establecer sitos de revisión.

Por último Treviño recalcó el esfuerzo de las autoridades locales ante la pandemia del nuevo coronavirus.

“Estamos tratando de hacer todo lo que podemos para estar por delante de la curva, lo único que ustedes pueden hacer es mantenerse lejos de otras personas”

La línea de ayuda del Condado Cameron es el 956-247-3650.

