Trasladan ceremonia

Al final de este semestre, los estudiantes que se gradúen del Valle del Río Grande de la Universidad de Texas, tendrán que viajar a Harlingen oEdinburg para la ceremonia de graduación — porque no habrá una ceremonia en Brownsville.

Patrick Gonzales, vicepresidente asociado de Marketing y Comunicaciones de la Universidad y portavoz de la universidad, dijo que no habrá ceremonia de graduación en Brownsville este semestre; porque el Auditorio Jacob Brown de Texas Southmost College no está “disponible” y la única otra instalación cubierta en el Condado de Cameron que es comparable en tamaño es el nuevo Centro de Convenciones Harlingen.

“En el futuro, consideraremos todos los lugares que tengan instalaciones lo suficientemente grandes como para albergar nuestras ceremonias, incluido Brownsville”, declaró Gonzales en un correo electrónico. “Dado que la universidad no posee una instalación lo suficientemente grande como para albergar ceremonias de graduación, dependemos de instalaciones externas y trabajando alrededor de las fechas que ya han reservado. Esa es una situación difícil que nos obliga a ser flexibles cada semestre. Cada semestre, el objetivo es elegir el lugar que proporcionará la mejor experiencia para nuestros graduados y sus invitados.”

Cuando se le preguntó por qué las ceremonias no se llevan a cabo en el Student Union Lawn como se hizo en años anteriores, Gonzales agregó que el semestre pasado la universidad decidió dejar de realizar actividades al aire libre, en función de varias consideraciones, como una encuesta enviada a los estudiantes, la seguridad, el clima y el coste.

“En una encuesta realizada con estudiantes que cumplían los requisitos para graduarse en la primavera de 2019, el 60 por ciento de los encuestados dijeron que preferían una ceremonia en el interior a una ceremonia al aire libre”, destacó Gonzales.

“El departamento de policía de UTRGV desaconsejó una ceremonia al aire libre porque se había vuelto difícil garantizar la seguridad de la gran multitud. Además, los funcionarios de salud desaconsejaron enérgicamente una ceremonia al aire libre debido a la posible exposición a los mosquitos portadores del virus Zika.”

Gonzales dijo que el clima ha demostrado ser demasiado impredecible para un evento de esta magnitud y que los costos de alquiler de las instalaciones interiores son “significativamente menores” que el coste para convertir el Student Union Lawn en la ceremonia de graduación.

Leslie Medrano, una estudiante de último año de UTRGV Brownsville, escribió una columna para el periódico estudiantil sobre su descontento por no tener una ceremonia en Brownsville.

“Muchos de mis compañeros y amigos ni siquiera saben que esto está sucediendo”, dijo Medrano al Heraldo. “El otro día, se lo mencioné a un grupo de mis amigos y me dijeron:” Espera, ¿qué? En Harlingen? ¿Por qué?’.

Debido a que este problema no les afecta en este momento, no creen que puedan hacer nada al respecto. Aparte de eso, he visto a personas expresar su descontento con los arreglos. Sin embargo, no va más allá de eso. Mucha gente simplemente se conforma con lo que se les dice. Como estudiantes, tenemos mucho más poder del que realmente creemos. Podemos hacer algo sobre esos descontentos.”

Medrano agregó que en la columna expresó su propia opinión como estudiante y no como empleada de los medios de comunicación estudiantil de UTRGV. Ella se graduará el próximo semestre con una especialización en servicios de rehabilitación.

“Si pudiera sentarme con funcionarios de la universidad, les diría cuánto significa este evento para aquellos que se gradúen”, añadió. “Realmente no es justo tener un viaje de graduación a una ciudad completamente nueva, a la cual la mayoría de ellos no tiene apego, para graduarse. La gente podría decir: ‘Las cosas son diferentes ahora. Somos una escuela mucho más grande”. Ese no es el caso. El campus de Brownsville todavía gradúa aproximadamente la misma cantidad de estudiantes cada semestre. Y sí, todos cabemos en el césped. Durante casi 20 años, las personas siempre han cabido.”

Esmeralda Mejía, estudiante de último año de la UTRGV, se graduará este semestre con un título en psicología. Ella dijo que la decisión de organizar la ceremonia de graduación fuera de Brownsville es injusta porque no todos los estudiantes de Brownsville tienen transporte para viajar.

“Nací y crecí aquí”, resaltó. “Creo que sería increíble si me graduara con mi licenciatura en mi ciudad natal. Creo que es injusto. Algunos de estos estudiantes no tienen el transporte para ir más allá de Brownsville, especialmente los que tienen que cruzar el puente todos los días caminando. Hasta donde yo sé, la graduación siempre se llevó a cabo aquí en Brownsville.”

El alcalde de Brownsville, Trey Méndez, indicó que el viaje crea una carga para los estudiantes y sus familias y que espera que sea algo que UTRGV reconsidere en el futuro.

“Desafortunadamente, crea una carga para los estudiantes y sus familias. Espero que sea algo que UTRGV reconsidere en el futuro”, dijo Méndez. “La institución siempre ha tenido el apoyo de la comunidad que quiere lo mejor para las generaciones futuras”.