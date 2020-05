Previous Next Suspenden sentencia de hombre en caso de metanfetamina Buy this photo

McALLEN — La audiencia de sentencia para un hombre que se declaró culpable en su participación en una conspiración para traficar más de 150 kilogramos de metanfetamina fue cancelada, según los registros. Según las notas de la corte, la audiencia de sentencia para Iván César Ortega ha sido cancelada hasta nuevo aviso. Ortega, junto con otros nueve acusados, fue arrestado y acusado como parte de una acusación de 10 cargos en febrero de 2018 por una conspiración de posesión, distribución y contrabando de más de 150 kilogramos de metanfetamina desde enero de 2017, según los registros. La acusación, aunque carece de una larga narrativa, alega que Ortega, también conocido como “Tito”, conspiró con varios otros en un plan para importar metanfetamina a los Estados Unidos. Entre los otros involucrados están Ramón Aguilar III, de 30 años, de Dallas; Isaac Isaiah Durán, de 22 años, de River Oaks; Taylor Marie Hamilton, de 24 años; Josephine Zaragoza, de 40 años; Delores Olmos-Peña, de 44 años; Adrián Anthony Hidalgo, de 25 años; Ninja Emir Jackson, de 23 años, Michael Anthony Gaiters Jr., de 23 años, e Yvette Baez, de 22, todos de Fort Worth. El documento de la corte alega que la operación de 10 personas comenzó a principios de enero de 2017 y se prolongó hasta a mediados de octubre cuando supuestamente importaron aproximadamente 24 kilos de metanfetamina al país. Según las notas en el caso de Ortega; el hombre de 28 años de Sugarland se declaró culpable del cargo de conspiración el 6 de agosto de 2019. Desde entonces, Ortega, quien hizo su aparición inicial en la corte en marzo de 2019, ha estado detenido sin fianza desde abril de 2019, después de que la corte determinó que no otorgaría fianza en su caso. Según las acusaciones, el grupo importó la metanfetamina en enero, abril, mayo, agosto y octubre de 2017, con la mayor cantidad, de 31 kilos, importada el 22 de abril de 2017, según el documento judicial. La menor cantidad importada fue en mayo, cuando el grupo supuestamente conspiró para importar 11 kilos de metanfetamina. Ortega, Durán y Jackson, que también se declararon culpables de los cargos en la acusación formal, fueron programados para sentenciar a fines de marzo, pero eso también fue cancelado hasta nuevo aviso. No se ha establecido una nueva audiencia de sentencia, según muestran las notas de la corte. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in El Valle, Noticias Locales on Monday, May 25, 2020 7:14 pm.