STC formará a migrantes

Este proyecto abarcará los campus en McAllen, Weslaco y Río Grande City, haciendo que la educación sea más accesible para esta población.

El congresista Henry Cuellar, D-Laredo, presentó el cheque a la institución en el Centro de Artes Escénicas STC Cooper en McAllen el viernes por la tarde.

Cuéllar también forma parte del comité de asignaciones y ha trabajado con otros programas, incluido el Programa de asistencia universitariapara migrantes.

“Estoy muy orgulloso del trabajo que van a hacer durante los próximos cinco años, 500 vidas que cambiarán”, afirmó Cuéllar.

El administrador de la junta de STC, Alejo Salinas y Cuellar, provienen de entornos migrantes, lo que aumenta la importancia de la medida para ellos.

“Como educador, vi a muchos estudiantes migrantes abandonar la escuela. Siendo yo un ex trabajador de campo migrante, me duele aquí cuando ves que eso sucede” declaró Salinas dirigiéndose a la audiencia.

Este proyecto tiene el potencial de ayudar a los migrantes a desarrollar y continuar su educación, destacó.

“Sé del potencial que los estudiantes migrantes tienen, y no hay ninguna razón por la que no deberían tener éxito en este programa, hay mucho potencial por ahí, que no estamos alcanzando”,