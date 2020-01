Sombrero Festival abre sus puertas

La organización de Sombrero Festival ha lanzado una convocatoria a todas las escuelas de Brownsville para que participen en su festival que se llevará a cabo del 27 al 29 de febrero de 2020.

En apoyo al espíritu comunitario que se vive en los festejos de Charro Days, Sombrero Fest emitió una convocatoria el viernes en las redes sociales que invita a todas las escuelas, charter, públicas y privadas —que se encuentran listas para participar con sus bailables—, a participar en el evento de Sombrero Fest 2020.

Previamente el Distrito Escolar Independiente de Brownsville, BISD por sus siglas en inglés, había dado a conocer la decisión de limitar la participación de las escuelas Charter al tradicional desfile infantil en el marco de los festejos de Charro Days de este año, que se realizará el 27 de febrero en Brownsville.

Seguido del anuncio sobre el desfile infantil, Sombrero Fest expresó su interés por mantener la tradición que reúne a la comunidad en los festejos que caracterizan a Brownsville, como un evento orientado a la familia.

“A cada niño que tenía su traje listo para su bailable se le debe de dar la oportunidad de hacerlo, Sombrero Fest está aquí para asegurarse de que eso suceda” indicó en el comunicado.

A los interesados se les invita a comunicarse a info@sombrerofestival.com para programar su participación.

La notificación de BISD

“Esta notificación nos entristece, ya que sabemos que nuestros estudiantes y familias realmente han disfrutado ser parte de este evento anual. Nuestros estudiantes y el personal dedican innumerables horas a preparar sus rutinas de baile y reunir sus atuendos para garantizar una fuerte presencia en el desfile”, dijo Flor Robinson, superintendente asociada, en la carta.

Una declaración enviada a Jubilee por parte del BISD indica que la razón del cambio es porque quieren mantener la intención y el historial del acuerdo original.

“El acuerdo con Charro Days Fiesta, Inc., es para que el Distrito Escolar Independiente de Brownsville organice y realice un desfile de niños el jueves por la tarde de la semana de Charro Days. En los últimos años, BISD ha hecho excepciones que han permitido la participación de escuelas no distritales. Este año, de acuerdo con la intención y la historia del acuerdo original, el distrito ha decidido no incluir escuelas autónomas”, se lee en el comunicado.

Dicha notificación del BISD desató inconformidad entre padres de familia, quienes expresaron su descontento por la decisión.