Soldado en el frente de batalla

Ernesto F. De León sirvió en el frente durante la Guerra de Corea como miembro de la 82 Airborne Division de Fort Bragg, Carolina del Norte, incluso viendo el deber en Heartbreak Ridge, pero nunca lo sabrías por sus cartas a casa.

De León sirvió de agosto de 1951 a octubre de 1952. Dijo que cuando se fue a Corea, su madre parecía muy triste, como si pensara que no volvería vivo, por lo que ideó un plan para minimizar el peligro diciéndole que tenía un trabajo de escritorio, lejos de las líneas del frente.

“Dije que podría tener dos frentes aquí, mi frente de Corea y mi frente de casa, así que tomé mi Parker 51, mi regalo de graduación de la escuela preparatoria ... y comencé a escribirle a mamá ‘no te preocupes por mí, no soy un soldado en la línea del frente, soy mecanógrafo. Escribo’”.

De León se hizo amigo durante el entrenamiento básico de Stanley Peeale, quien se convirtió en reportero de Stars and Stripes, y los dos compartieron una máquina de escribir. Después de eso, sus cartas llegaron a casa cuidadosamente escritas para completar el truco y firmadas con la pluma estilográfica.

“Mamá era una persona muy tierna, muy dulce y sabía que se lastimaría si algo me sucedía”, así que minimizó el peligro.

En realidad, De León estaba en la primera línea desde el primer día como miembro del 62° Counter Flyer Platoon, y vio cosas inimaginables que se han quedado con él a lo largo de los años.

Citó dos ejemplos. De León estaba estacionado en un puesto de observación en primera línea. Después de un ataque con mortero, vino más tarde para encontrar a su amigo con un agujero en la frente del tamaño de una moneda.

“E incluso ahora asocio ese agujero bonito y ordenado como cuando taladro un trozo de madera con un taladro ... y cada vez que veo un agujero perforado me acuerdo de la muerte de ese hombre. Eso es lo que te hace la Guerra”, dijo.

De León también recuerda las temperaturas, 30 y 40 bajo cero, y tener suficiente hambre como para comer carne seca congelada como una paleta.

“No me gusta la carne seca, nunca me gustó. A mis amigos en el rancho les encanta la carne seca, y estábamos allí esperando al enemigo y comenzaron a repartir raciones C, y al azar obtuve una lata de carne en conserva. Ya estaba moldeado pero tenía hambre y comencé a comerlo como una paleta”, dijo.

“ Así que me voy a casa y me dan 30 días de licencia, y mi mamá me está despertando y ella me pregunta ‘qué quieres para el desayuno’ y yo digo ‘qué tienes’ y ella dijo que carne en conserva”.

De León fue uno de los afortunados. Cuando entró fue para un alistamiento de dos años, pero se le dio la opción de servir en la infantería de primera línea, en cuyo caso terminaría después de un año.

“ Lo creas o no, un año después el Tío Sam cumplió su promesa y en un año ya estaba en casa”, dijo.

De León nació y creció en un rancho cerca de Bishop a las afueras de Corpus Christi. Cuando fue reclutado, gracias a los Huevos Rancheros y las tortillas de su madre, su peso se había disparado a 195, pero salió del entrenamiento básico en 145 y se ha mantenido en forma a lo largo de los años.

Después de graduarme de Bishop High School en 1948 “sentí que tenía el deber de defender a Estados Unidos ... El mayor orgullo que tengo es decir ‘sí, estuve allí para defender la nación donde nací’”, dijo.

Después del Ejército, regresó a la escuela, asistió primero a Del Mar College en Corpus Christi, y luego a la Universidad Texas A&I en Kingsville, ahora Texas A&M-Kingsville. Allí obtuvo una licenciatura y maestría en negocios y conoció a Beatriz Ortega, su futura esposa.

Una vez que se graduó, no había trabajo en Bishop, pero encontraron trabajo para el Distrito Escolar Independiente Edcouch-Elsa.

Más tarde, trabajó para la Agencia de Educación de Texas antes de descubrir su amor por la venta, ir a trabajar para State Farm Insurance y eventualmente ser dueño de su propia agencia independiente de bienes raíces y seguros en Brownsville, De Leon Real Estate and Insurance.

Él y su esposa tienen cuatro hijas, nueve nietos y dos bisnietos. Las hijas Sylvia y Edna dirigen De Leon Real Estate and Insurance.