‘Ser madre es lo más importante’

El Día de la Madre este año no será como los que hemos experimentado en nuestra vida. Con la mayoría de los restaurantes cerrados y la comunidad practicando el distanciamiento social debido a la pandemia de COVID-19, las familias en Brownsville este año tendrán que encontrar nuevas formas de celebrar el día especial.

Las trabajadoras de primera línea, que también son madres, arriesgan sus vidas todos los días en el campo de la medicina para brindar a nuestra comunidad la ayuda que necesitan durante este momento difícil. En todo el mundo, los trabajadores de la salud se conocen como nuestros héroes locales.

“Ser madre es el trabajo más importante que tengo. Mis hijos son una gran fuente de orgullo para mí. Me tomo muy en serio mi responsabilidad como madre, a pesar de que hay muchas veces que le digo a la gente que mis hijos han salido bien a pesar de mí, en lugar de por mi culpa”, Leslie Bingham, directora ejecutiva del Valley Baptist Medical Center, dijo, riéndose en su oficina cuidadosamente organizada rodeada de fotos de sus seres queridos.

Bingham, madre de dos hijos, dijo que este año no solo será diferente porque familias enteras no podrán celebrar juntas, sino también porque ahora más que nunca las madres están pensando en sus hijos y los niños están pensando en sus madres. Ella dijo que ha aprendido mucho de los padres que están en el campo de la medicina en estos días.

“Aprendí mucho observando a madres y padres que son trabajadores de la salud, escuchando lo que pasan todos los días. La mayoría de ellos, cuando salen del trabajo todos los días, no van a casa con sus familiares y se quedan en algún lugar por separado, o pasan por un proceso completo de descontaminación cada vez que vuelven a casa”, expresó.

Bingham dijo que se siente honrada cuando la gente le pregunta cómo es ser madre y líder y cómo equilibra su vida. Ella ha sido directora ejecutiva en un hospital durante 30 años, que también es la misma cantidad de tiempo que ha sido madre. Ella dijo que ama completamente su trabajo y que ser madre y CEO al mismo tiempo es todo lo que sabe.

“Recuerdo haber sido CEO del hospital cuando estaba embarazada de mi hijo y definitivamente hubo momentos en que tuve que tener mucho cuidado de no comprometer mi propia salud o la salud de mi bebé mientras seguía trabajando muy duro, difíciles desafíos de liderazgo hospitalario, pero en su mayor parte, es todo lo que he conocido”, dijo.

“La forma en que me siento como madre en medio de la crisis del coronavirus probablemente no es tan importante como las otras personas que trabajan aquí y que son padres en el campo de trabajo”. Además de los dedicados a la salud, las personas que trabajan en el hospital; los primeros en responder que también son madres y los sacrificios que están haciendo, especialmente durante esta pandemia; han sido grandes héroes”.

Amanda Wolfe González, madre de cuatro hijos, enfermera certificada y practicante de enfermería de salud femenina y directora de piso quirúrgico en el Valley Baptist Medical Center, dijo que había olvidado que pronto sería el Día de la Madre y que todo lo que quiere hacer es pasar un día relajante con su familia mirando el agua en South Padre Island.

“Ha sido bastante difícil porque escuchar lo que tenemos que escuchar aquí en el hospital y saber lo que sabemos, y no tengo niños pequeños, por lo que son conscientes y definitivamente están asustados y preocupados”, respondió cuando se le preguntó cómo es ser una madre que trabaja en el campo de la medicina.

“Trato de aliviar algunos de sus miedos, pero al mismo tiempo me aseguro de que se mantengan a salvo, se mantengan protegidos y no socialicen”.

Wolfe González dijo que ser madre que trabaja en el campo de la medicina no ha sido algo fácil de hacer, pero la ha convertido en la mujer que es hoy. Ella dijo que recuerda una vez cuando uno de sus hijos le pidió que fuera una madre normal cuando veía a las madres participar en las excursiones escolares.

“He tenido la culpa de mi madre durante años y tengo familiares y amigos que pueden quedarse en casa con sus hijos y eso fue difícil para mí. Recuerdo que en un momento mi hijo me dijo ‘Solo quiero que seas una madre normal’ y le pregunté ‘¿qué significa eso?’, Probablemente tenía 5 años y dijo ‘Quiero que conduzcas al viajes de campo ‘y me reí y dije que definitivamente podíamos hacer eso. No sabía en ese momento que solo tomarse un día libre significaría el mundo para él”.

