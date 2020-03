Síndrome chino

HARLINGEN — Después de todo es un mundo pequeño.

Desde la erupción del coronavirus en diciembre en la ciudad china de Wuhan, el impacto de la enfermedad respiratoria altamente transmisible ya se está sintiendo aquí en el Valle del Río Grande y el norte de México debido a la interrupción de las cadenas de suministro de fabricación.

Hace diez días, en la reunión de la junta directiva del Aeropuerto Internacional de Valley, Marv Esterly, director de aviación, dijo a los miembros de la junta que el flete aéreo de FedEx en VIA en enero había caído un 22 por ciento.

Una de las razones que dio la compañía de entrega con sede en Memphis fue la turbulencia en el comercio mundial debido al coronavirus, ahora conocido como Covid-19.

“Hablaron sobre el coronavirus”, dijo Esterly, refiriéndose a sus conversaciones con funcionarios de FedEx. “El coronavirus ha derrumbado la economía, desaceleró la economía de China, por lo que la afluencia de bienes dentro y fuera de China se ha desacelerado.

“Pero tenemos la esperanza de que eso se despertará muy pronto una vez que todo se solucione”, agregó. “China realmente tiene un alcance global, especialmente para bienes y transporte de esos bienes de ida y vuelta en los estados y en todas partes del mundo. Cuando su economía se desacelera, nos afecta a todos”.

Aviones y barcos, también

Las principales aerolíneas han suspendido los vuelos o modificado el servicio debido al brote de coronavirus en China. Más de 20 aerolíneas han cancelado todos los vuelos hacia y desde China continental, y otras 15 han eliminado algunos vuelos y rutas de China.

Ahora que el virus se ha extendido a más de 40 países, las aerolíneas también están modificando el servicio en otras rutas hacia y desde ellos.

Cuando se trata de carga aérea, el mercado global de carga aérea experimentó una disminución del 4 por ciento en enero en comparación con el año anterior, según el mercado de inteligencia de CLIVE Data Services.

Pero la interrupción en la cadena logística de fabricación crítica entre China y el mundo no es solo interrumpir la carga aérea.

Keith Patridge, director ejecutivo de McAllen Economic Development Corp. y miembro de la junta directiva de la Asociación de Fabricantes del Sur de Texas, dice que la interrupción del coronavirus de la producción manufacturera china también está afectando a los buques de carga oceánicos.

“He estado siguiendo esto muy de cerca, pero a partir de esta mañana (jueves) más de 2.04 millones de TEU, que son los contenedores en los que envían la mayoría de los componentes desde China, 2.04 millones de TEU, que son 20 pies -contenedores equivalentes, están fuera de servicio porque no envían productos”, dijo Patridge, refiriéndose al acrónimo de una medida aproximada de la capacidad de carga.

“Cuando lo miras, es el 8,8 por ciento de la flota global, por lo que casi el 9 por ciento de todos los contenedores en el mundo no se están utilizando en este momento porque no están enviando nada y eso se debe en gran parte al coronavirus”, agregó.

¿La mejor estimación de cuándo este problema de carga global se resolverá asumiendo que el virus está contenido? Patridge dijo que de dos o tres meses.

Caos vacacional

El coronavirus que ha causado el cierre de fábricas en China no podría haber sido peor.

La enfermedad estalló cuando millones de chinos visitaban a familiares para celebrar el Año Nuevo Chino. Mientras se fueron, el gobierno de Beijing decretó las cuarentenas y la prohibición de viajar, dejando a millones de trabajadores de fábricas y evitando que regresen a sus trabajos.

“Así que todos los trabajadores que estaban en las plantas en esa área, el área de Wuhan, se habían ido a casa para estar con familiares y amigos durante el Año Nuevo Chino”, dijo Patridge. “Bueno, entonces este golpe, y no pudieron volver a la fábrica porque no se les permitió viajar. Como resultado, aunque todavía no están a plena capacidad en su empleo, probablemente lo hará. Voy a decir, que pasen entre 30 y 45 días al menos antes de que puedan recuperar a todos sus empleados”.

Esa pérdida de producción en la fábrica ya la están sintiendo las plantas aquí en el Valle y en el norte de México.

“He escuchado en cierta medida una desaceleración en ciertos productos”, dijo Sergio Contreras, director ejecutivo de la Asociación RGV. “Entonces, existe ese problema de la cadena de suministro con respecto a los vehículos automotrices en particular.

“Estoy pensando que actualmente algunas de nuestras plantas de fabricación están comenzando a prepararse para tal interrupción”, agregó.

Hay alrededor de 220 plantas de fabricación solo en Reynosa y sus alrededores, y emplean a unas 135,000 personas. Muchas de estas compañías tienen almacenes o plantas hermanas, como Cardone Industries, aquí en el lado estadounidense de la frontera.

Y esas plantas, y las personas empleadas allí, dependen en gran medida de China.

Escasez

La forma en que funciona la fabricación moderna a lo largo de la frontera es que China fabrica componentes como la electrónica y los envía a México.

Allí, los trabajadores toman estas piezas y ensamblan un producto completo o parcialmente completo que luego se transporta en camiones a través de la frontera a almacenes y centros de distribución en los Estados Unidos.

A medida que el flujo de piezas desde China se reduce drásticamente, un factor complicado es que las compañías modernas que fabrican productos son reacias a pagar por el espacio de almacén que pueden no necesitar, por lo que los fabricantes han adoptado la entrega justo a tiempo. Eso significa que, dado que no tienen un inventario significativo acumulado, cualquier interrupción en la cadena logística se convierte rápidamente en un problema que podría hacer que las fábricas cierren temporalmente.

“Sé que muchas de nuestras plantas se ven afectadas, o se verán afectadas, si continúa demasiado tiempo debido a interrupciones en su cadena de suministro”, dijo Patridge. “La razón es que una buena parte de nuestras empresas son electrónicas, y cuando comienzas a ver de dónde provienen muchos de los componentes electrónicos, son de China. Sé que estamos escuchando anecdóticamente de algunas de nuestras compañías que hay ciertos productos que no pueden ensamblar debido a la escasez de piezas”.

Patridge dice que las compañías en el Valle y el norte de México deberían estar bien al menos por unas semanas.

“ ¿Es a gran escala? Todavía no, porque la mayoría de estas compañías tienen generalmente los inventarios en tres etapas”, dijo. “Está aquí, en un almacén en alguna parte, o muchos de ellos están en el océano en contenedores que se cruzan, por lo que el inventario todavía están trabajando”.

Sin embargo, dada la incertidumbre de hasta qué punto se puede propagar el coronavirus, y el impacto que podría tener si se convirtiera en una pandemia mundial, un aire de inquietud se cierne sobre la fabricación mundial.

“Está creando algunos problemas”, dijo Patridge. “Todavía no ha tenido una interrupción a gran escala, pero como digo, podría hacerlo si continúa por mucho tiempo”.

Desaceleración global

Las líneas de suministro también están amenazadas en otras partes del mundo.

En el sudeste asiático, muchas industrias dependen de China para obtener materias primas, no solo componentes, para la fabricación.

Camboya, Vietnam y Myanmar probablemente tendrán que reducir temporalmente la fabricación de ropa, zapatos, teléfonos móviles y más debido a la falta de materiales o componentes.

Las empresas más pequeñas en el sudeste asiático podrían estar enfrentando el mayor riesgo, según los expertos.

“Si ustedes son los grandes, entonces no hay problema”, dijo a Voice of America Liang Kuo-yuan, presidente del Instituto de Investigación Yuanta-Polaris. “Sin embargo, si son las pequeñas y medianas empresas, no pueden resistir y luego enfrentan el problema de la bancarrota”.

No todas las ondas que afectan las operaciones de fabricación en el Valle del Río Grande y el norte de México emanan de China.

Algunos vienen de otros lugares.

“Sé que hubo un brote reciente en Italia y que está afectando a algunas de nuestras empresas porque son empresas italianas y no pueden venir a las plantas, por lo que les está afectando un poco”, dijo Patridge. “Y luego hay problemas de coronavirus en Corea, Corea del Sur, y también tenemos varias compañías coreanas en el área”.

Trayendo de vuelta las plantas

Las preocupaciones sobre una dependencia excesiva en la línea de suministro china ya se habían planteado antes de Covid-19. Muchos fabricantes en América del Norte, América del Sur y Europa han estado explorando el concepto de “re-apuntalamiento”, o trayendo operaciones de fabricación desde Asia y restableciendo estas plantas productoras de componentes más cerca de casa.

“De cada cosa mala siempre hay algo bueno que parece salir de eso”, dijo Patridge. “Lo que estamos viendo es que ahora esto se pone en primer plano, las empresas reconocen que desde el punto de vista de la cadena de suministro, y especialmente en un entorno de entrega justo a tiempo o rápido en el que estamos ahora, no pueden pagar tener todos sus huevos en una canasta en China.

“Así que ya estamos escuchando a compañías que dicen que vamos a comenzar a cambiar rápidamente nuestra cadena de suministro de una donde sacan todo de China porque es lo más barato o lo que sea, para identificar cadenas de suministro regionales, lo que significa que en América, América del Norte y del Sur, desarrollarán una cadena de suministro que abastecerá a su compañía en la región local donde se encuentran sus plantas”, agregó Patridge.

Quizás lo más frustrante para los accionistas, gerentes y empleados de operaciones de manufactura es la sensación primordial de incertidumbre sobre Covid-19.

¿Cuánto durará y cuánto se extenderá? ¿Se verán abrumados los sistemas de salud de algunos países?

“No necesitamos que la gente se asuste y haga cosas locas en este momento”, dijo Patridge, “porque eso dolerá más que si tomamos una actitud de esperar y ver sobre lo que va a suceder”.

rkelley@valleystar.com