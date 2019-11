EDINBURG — Habrá un diálogo entre algunos de los líderes religiosos del Valle del Río Grande sobre algunos pasteles de Acción de Gracias hoy lunes, y el público es bienvenido.

El evento, llamado Hermanos & Pies, contará con el obispo Daniel Flores, el rabino Claudio J. Kogan, el imán Noor Ahmad y el pastor Julio Guarneri.

Estas discusiones se originaron en 2013 entre Flores y Kogan como una forma para que la comunidad haga preguntas sobre algo en particular.

De acuerdo a la organizadora Patty Sunday, quien se ha desempeñado como moderadora de estos eventos, la idea surgió a través de Kogan, cuyo mentor, el rabino Marshall Meyer, era amigo del papa Francisco cuando era obispo en Argentina.

Kogan se inspiró en los diálogos interreligiosos que Francisco mantuvo con líderes de otras religiones cuando era obispo.

“Aprendí de mis mentores que me inspiraron a través del diálogo interreligioso”, dijo Kogan. “Eso fue al mismo tiempo que el papa Francisco fue nombrado nuevo papa. Mis colegas y mentores de Argentina desarrollaron una relación muy fuerte con el papa Francisco. Así que hablé con el obispo Flores sobre la posibilidad de emular esa relación y comenzar a llevar el diálogo a la comunidad. Y para compartir todos los temas comunes que hablamos, predicamos, estudiamos y enseñamos a nuestros miembros de nuestra sociedad”.

Kogan, que es profesor asociado en el departamento de medicina interna y codirector del módulo de comportamiento y sociedad de la medicina en la Facultad de Medicina del Valle del Río Grande de la Universidad de Texas en Edinburg, dijo que Meyer le enseñó muchos de los valores que aún conserva hasta este día.

“Desde que comenzó la crisis humanitaria, he trabajado codo a codo con la hermana Norma (Pimentel) uniendo a la comunidad, uniendo todas las religiones, llevando a la gente de fuera de la ciudad y de diferentes estados a la frontera”, dijo Kogan. “Como médico, siempre trato de unir las dos cosas para la curación del ser humano. En mi humilde opinión, cada fe tiene que enfatizar la importancia de cuidar a cada ser humano”.

Kogan dijo que siente que debe haber diálogo entre personas con diferentes creencias para que pueda haber un entendimiento entre las diferentes religiones.

Recordó la primera vez que él y el obispo Flores participaron en el diálogo público en 2013.

“La primera vez que me reuní con el obispo, nunca olvidaré que alguien me dijo después de la charla:” No entiendo quién es el ganador”. Dije: “Tienes razón, porque no hay ganador”. Todos somos ganadores”, dijo Kogan.

“Estamos acostumbrados a mirar televisión y ver un debate. Esto no es un debate. Este es un diálogo. Hay tantos dispositivos hoy que mejoran nuestra comunicación, pero hablamos menos. Es hora de que la sociedad vea que necesitamos regresar, para hablar. Para unir nuestras creencias, nuestros valores. Más del 90% de nuestros valores son iguales. Sí, hay desacuerdos, pero es importante para nosotros poner énfasis en las cosas que estamos más de acuerdo que en las que no estamos de acuerdo”.

Hermanos & Pies está programado a las 6:30 p.m. hoy lunes en la Iglesia Católica del Sagrado Corazón en Edinburg.

fjimenez@themonitor.com