Ajustan nuevas medidas de seguridad ante coronavirus

Previous Next Regresa Toros a entrenamientos EN LA IMAGEN de archivo, Isidro Martínez de RGV FC Toros, durante un entrenamiento el jueves 14 de marzo de 2019, en Edinburg. Buy this photo

Posted:

A medida que el mundo intenta adaptarse a una nueva normalidad debido a la pandemia de coronavirus, también sucede en el mundo del deporte. RGV FC Toros, el equipo de la United Soccer League del Valle del Río Grande y afiliado del Houston Dynamo de la Major League Soccer, regresó al campo de fútbol para sesiones de práctica limitadas a principios de esta semana con nuevas medidas de seguridad y entrenamientos individuales. La temporada USL 2020 estaba programada originalmente para comenzar en marzo, pero debido a la pandemia de COVID-19, la temporada se pospuso. Para los jugadores de RGV FC, estaban emocionados de volver a la práctica. “Quiero agradecer a Dios por la oportunidad de volver al entrenamiento, y quiero agradecer a todos los que participaron para que sea posible volver a salir. El primer día fue un éxito”, dijo el delantero del RGV FC, Juan Carlos Obregón Jr. “Todos estaban dando vibras positivas, realmente emocionados de salir y volver a entrenar. Y también estoy emocionado por el futuro. Poco a poco, volveremos a nuestra vida normal”. De acuerdo con el entrenador de Toros, Gerson Echeverry, se toma la temperatura y se aplica un chorro de desinfectante para las manos cuando los jugadores ingresan a las instalaciones, se proporciona un espacio adecuado y los jugadores deben completar informes diarios de salud. Todo es parte de que la USL busca hacer rodar la pelota para jugar una temporada regular y playoffs en 2020. “Tal como están las cosas hoy, la USL todavía está en condiciones de reprogramar todos los partidos en ambas ligas afectadas por la crisis de COVID-19 hasta la fecha, y continuará recibiendo orientación de expertos en salud pública, así como un equipo de trabajo médico nacional compuesto por otras ligas y organizaciones deportivas profesionales de todo el país”, dijo la USL en un comunicado de prensa el 30 de abril. “Si bien una temporada completa sigue siendo el resultado preferido de cualquier escenario de regreso al juego, una variedad de formatos competitivos alternativos tanto el Campeonato como en Una Liga también se está explorando a medida que la USL continúa priorizando la salud y el bienestar de todos los involucrados”. La siguiente parte del proceso es pasar de entrenamientos individuales limitados a entrenamientos orientados a equipos, pero los RGV FC Toros están felices de volver a jugar fútbol. “Fue realmente divertido y grandioso estar allí y ver a algunos de mis compañeros de equipo a pesar de que fue una especie de entrenamiento individual. Hacía mucho calor, esa fue una de mis grandes conclusiones, pero en general, fue genial estar ahí afuera y con ganas de volver al campo y hacer algunas sesiones grupales pronto”, dijo el delantero de RGV FC Toros, Garrett McLaughlin. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in El Valle on Monday, May 18, 2020 6:45 pm.