Pronóstico de vida

Kirk Cáceres, de 46 años, ha sido meteorólogo operativo en el Servicio Meteorológico Nacional en Brownsville durante casi 17 años. La sucursal del Ser vicio Meteorológico Nacional de Brownsville monitorea los patrones climáticos en todo el Valle del Río Grande y es una de las 122 estaciones en todo el país que crean los pronósticos y avisos que el público ve en la televisión y en línea.

La oficina de Brownsville, ubicada al lado del aeropuerto, es única porque monitorea una variedad de condiciones climáticas debido a la proximidad del Valle a la costa. Cáceres comentó que optó por trabajar para NWS en la Costa del Golfo debido a la frecuencia de las tormentas (huracanes, depresiones tropicales e incluso frentes fríos) que mantienen su trabajo interesante.

“Creo que hubo un tornado. No lo sabía, pero recuerdo que las olas en el lago se estaban levantando, los vientos se estaban levantando y entramos. Pensé… ¡qué genial!. A medida que crecía, me ofrecí como voluntario en estaciones de televisión monitoreando el clima con un pequeño pluviómetro en mi patio trasero”.

Cáceres dijo que comenzó a tomar la meteorología en serio en la escuela secundaria, al darse cuenta de que necesitaba tomar las clases correctas para ingresar a un programa de ciencias atmosféricas en una universidad. La escuela era un desafío, y él no siempre estaba seguro de poder llegar a trabajar bajo la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica o NOAA, la agencia matriz de NWS.

El meteorólogo alentó a cualquier persona interesada en seguir una carrera en el campo para continuar. “Cuando la gente me dice:” No puedo hacer esto”, les digo:” Si yo puedo hacer esto, cualquiera puede. Me dediqué a ser meteorólogo. Pero las matemáticas y la ciencia, — en ciencias estoy bien — pero las matemáticas eran difíciles. Hubo momentos en que abandoné las clases”.