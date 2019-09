Proceso de petición involucra a juez

A pesar de una petición en línea que insta a la Junta de Síndicos del Distrito Escolar Independiente de Brownsville a eliminar a Erasmo Castro de la junta, el poder de iniciar los procedi-mientos de remoción recae en las personas que solicitan un juez de distrito estatal, y no en la junta escolar.

Según el Capítulo 87 del Código del Gobierno Local de Texas, la remoción de un miembro de la junta escolar puede iniciarse mediante una petición al juez del tribunal de distrito estatal donde reside el síndico.

El código enumera 14 funcionarios electos, desde fiscales de distrito hasta jueces del condado, alguaciles, comisionados del condado y jueces de paz que pueden ser destituidos de su cargo. Se incluyen miembros de la junta escolar de distritos escolares independientes.

Uno de los motivos de eliminación es la intoxicación. Castro fue arrestado el 2 de septiembre bajo la acusación de conducir en estado de ebriedad en 900 Morrison Road en Brownsville.

Si se presentó tal petición, el estatuto requiere que el fiscal de distrito litigue la petición como una demanda civil. Además, “el juez de distrito puede suspender temporalmente al oficial y puede nombrar a otra persona para desempeñar las funciones de la oficina” en espera de un juicio civil de las denuncias en la petición, de acuerdo con el estatuto.

El fiscal de distrito del condado de Cameron, Luis V. Sáenz, dijo que él sabía que no se había presentado tal petición pidiendo la destitución de Castro. Dijo que tal petición, si se presenta, tendría que presentarse ante Benjamin Euresti Jr., el juez titular del Condado de Cameron. Sáenz dijo que conoce el estatuto pero que el método de petición para remover a un miembro de la junta escolar nunca se ha utilizado en el Condado de Cameron durante los 35 años que ha estado procesando casos en el condado.

“Investigué un poco y no encuentro que se haya utilizado recientemente en ningún lugar del estado de Texas”, dijo.

En particular, el Condado de Cameron tiene una política de no rechazo para los casos de conducir en estado de ebriedad, señaló Sáenz. La política está vigente las 24 horas y no solo los fines de semana festivos como en algunos condados, dijo.

“El señor Castro rechazó una prueba de aliento tradicional, como es su derecho. Pero en mi condado, las fuerzas del orden tienen instrucciones de ir más allá, encontrar un juez de distrito, hacer una orden de allanamiento, firmarlo y hacer una extracción de sangre, que es lo que hicimos en este caso”, dijo.

Jueves, los resultados no lo fueron.

El Condado de Cameron ha tenido una política de no rechazo durante todo el año desde 2016, dijo Sáenz.

Mientras tanto, una petición en change.org pidiendo a la junta escolar del BISD que elimine a Castro había obtenido 3,365 firmas hasta el jueves por la tarde.

Castro dijo después de ser liberado bajo fianza luego de su arresto que planeaba “pasar por el proceso” de tratar con el DWI.

El presidente de la junta escolar de San Benito, Michael Vargas, también enfrenta una petición para sacarlo de la junta luego de su arresto el 5 de julio por un cargo de DWI. Hasta el jueves, la petición en change.org tenía 247 firmas.

En el Condado de Starr, se están llevando a cabo procedimientos de remoción utilizando las disposiciones del Capítulo 87 para remover a Daniel J. García, un miembro de la junta escolar de la Ciudad de Río Grande que está bajo acusación en un caso de soborno que involucra la construcción de una planta de agua en Weslaco.

Los motivos para destituir a los funcionarios electos en virtud del estatuto también incluyen incompetencia y / o mala conducta oficial. La petición, presentada en el Tribunal de Distrito estatal 229 en la ciudad de Rio Grande, contra García cita su acusación como parte de una acusación federal de 75 cargos que alega la malversación de más de $ 4 millones a través de fraude, conspiración, lavado de dinero y sobornos.

