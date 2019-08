Premio a la enseñanza

Nicole Ordaz siguió el consejo de su maestra de pre-cálculo en la preparatoria de Hanna para convertirse en maestra y ahora es maestra preparatoria del año Región Uno, la cual anunció su selección el 15 de agosto en una cena de reconocimiento en Edinburg. Ordaz enseña Álgebra I en la preparatoria Porter Early en Brownsville. Asimismo Roberto Vela Jr., un maestro de cuarto grado de la primaria Lincoln Juárez en el Distrito Escolar Independiente Unido en Laredo fue nombrado Maestro del Año de la Región Uno.

Ordaz ha sido maestra en Porter desde 2007, año en el que recibió por Internet su licenciatura de la Universidad de Phoenix en lo que entonces era una ruta poco convencional. Luego, ella obtuvo allí una maestría (MBA) en 2010 y un doctorado en currículum e instrucción en 2017.

"Es mucho más difícil de lo que la gente piensa", dijo sobre la educación por internet, algo que se ha convertido en la norma.

La directora de Porter Mary Solís, les pidió a tres maestros que completaran las solicitudes para maestra del año, y ella seleccionó para su presentación la de Ordaz.

Ordaz afirmó que "esta es mi casa. Es el único lugar que he enseñado " y destacó “me gusta trabajar con niños mayores. …Como profesora aquí, te vas a casa cansada porque tienes que jugar un montón de roles diferentes, y creo realmente que una vez conoces a tus estudiantes hay un aspecto emocional y es realmente cuando ellos se abren a uno y comienzan a aprender."

Ordaz dijo que se esfuerza por hacer que su salón de clases sea abierto e invita a sus alumnos. Ella es la presidenta del departamento de matemáticas, se reúne y colabora diariamente con su equipo de Álgebra I y aseguró que sus compañeros de trabajo son increíbles.

"Trabajamos bien juntos,

y siempre estamos tratando de mejorar," recalcó. "Aquí somos una familia, lo somos". Sobre su estilo de enseñanza, confesó: "No me doy por vencida. No me rindo en absoluto. Siempre estoy buscando formas."

Ordaz recordó que sus padres, Nilda y Rudy Pérez, siempre han sido muy solidarios, al igual que su esposo Antonio Ordaz, a quien conoció aquí en Brownsville.

Por otro lado, Ordaz y Vela representarán a la Región Uno en la competencia anual del Maestro del Año de Texas. Los ganadores se anunciarán en octubre.