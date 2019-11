Ponen traba a firma del T-MEC

Líder sindical de EEUU es el responsable, señala Larry Rubin

CIUDAD DE MEXICO — El presidente de la American Society en México, Larry Rubin, afirmó que el principal obstáculo para la firma del Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es Richard Trumka, líder de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO). Durante su participación en la Cumbre de 1000 Empresas más importantes de México, organizado por Grupo Mundo Ejecutivo, detalló que el líder laboral “le ha metido el pie” al tratado y por ello cada vez se ve más lejana la posibilidad de ratificar este año el acuerdo. “Creo que el que ésta metiendo el pie, y yo soy muy franco, es el líder sindical en Estados Unidos que es Richard Trumka. El AFL-CIO ha metido el pie en este proceso y si no fuera por ello ya estaría aprobado; lamentablemente el Partido Demócrata tiene una gran cercanía al AFL-CIO y a mi parecer eso es lo que está faltando para la aprobación”. Destacó que Estados Unidos “no puede depender de un solo líder sindical para que se apruebe el tratado comercial”, incluso citó que Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, ha dicho en repetidas ocasiones que “la firma del T-MEC es inminente” y qué pasa ahora, que no hay acuerdo. Argumentó que si no se firma el T-MEC sigue vigente el primer acuerdo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte(TLCAN), pero “aún hay probabilidades de que se firme antes de que concluya el año, aún hay una ventana de oportunidad, ya que el presidente Donald Trump tiene un gran interés”. En su opinión de Rubin, el T-MEC es un paso más en la relación comercial entre los tres países, pues el TLCAN ha sido muy exitoso al grado que en la actualidad el intercambio comercial entre México y Estados Unidos es de alrededor de 600 mil millones de dólares, pero con la ratificación podría alcanzarse la cifra de hasta un trillón de dólares en cinco años. Por ello, indicó, es muy importante la ratificación del T-MEC, pero de igual forma es importante reconocer los resultados que hasta la fecha ha traído el TLCAN que sigue vigente, aunque se debe entender que desde que entró en vigor, en 1994, se han dado grandes avances donde no se hablaba nada del comercio digital, ni del sector energético, hoy ese es el plus que le da al nuevo acuerdo para aprovechar los avances en tecnología y otras áreas. Sin embargo, “se cerró una ventana legislativa y aunque se va tener que seguir discutiendo este año la viabilidad del T-MEC, para que entre en vigor el 1 de enero de 2020, también cada vez se va acortando más el tiempo y la posibilidad”, añadió. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in El Valle, Noticias Locales on Wednesday, November 27, 2019 9:10 am.