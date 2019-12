Vicepresidenta de BISD arrestada por cargos de soborno

Previous Next Sylvia P. Atkinso Sylvia P. Atkinson

La vicepresidenta de BISD, Sylvia P. Atkinson, permanece bajo custodia federal esta mañana después de su arresto por cargos de soborno. Una acusación de ocho cargos presentada contra la Junta de Síndicos del Distrito Escolar Independiente de Brownsville acusándola de soborno alega que ella usó su puesto en BISD y el Distrito Escolar Independiente de Rio Hondo para beneficio personal. Según la acusación, Atkinson colocó elementos en la agenda de BISD y votó sobre ellos en los que algunos de los elementos implicaban la adjudicación de contratos a proveedores privados. Se alega que Atkinson usó su puesto en BISD y RHISD para obtener dinero de compañías privadas y particulares a cambio de asistencia para obtener contratos con ambos distritos escolares. Atkinson fue arrestada el martes y de esta mañana, no se ha programado una fecha de comparecencia. Su caso fue asignado al juez federal de distrito Rolando Olvera. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

