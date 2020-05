Vandalizan puertas de la Basílica de San Juan

Previous Next Puertas basilica de San Juan La Basílica de Nuestra Señora de San Juan del Valle fue vandalizada en algún momento el lunes por la noche o temprano el martes por la mañana, 25 o 26 de mayo de 2020, con varias referencias de lo oculto y con imágenes antisemitas. Buy this photo

SAN JUAN - La Basílica de Nuestra Señora de San Juan del Valle fue vandalizada en algún momento el lunes por la noche o temprano el martes por la mañana con varias referencias de lo oculto y con imágenes antisemitas. En las puertas rayaron palabras con aerosol que decían "BRUJA", "HADES", "RAPEST", "NEW YORK KILLER" y otras frases y palabras al azar, así como una esvástica. Los jardineros cerraron el área mientras se preparaban para enfrentar la situación el lunes por la mañana. Hay cámaras de vigilancia instaladas encima de las puertas, pero aún no se sabe si puede llevar a evidencia de los responsables del vandalismo. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Policiaca on Tuesday, May 26, 2020 10:26 am.