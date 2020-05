Vandalizan puertas de la Basílica de San Juan y sinagoga de McAllen

Posted:

SAN JUAN - La Basílica de Nuestra Señora de San Juan del Valle fue vandalizada en algún momento el lunes por la noche o temprano el martes por la mañana con varias referencias de lo oculto y con imágenes antisemitas. En las puertas rayaron palabras con aerosol que decían "BRUJA", "HADES", "RAPEST", "NEW YORK KILLER" y otras frases y palabras al azar, así como una esvástica. Los jardineros cerraron el área mientras se preparaban para enfrentar la situación el lunes por la mañana. Hay cámaras de vigilancia instaladas encima de las puertas, pero aún no se sabe si puede llevar a evidencia de los responsables del vandalismo. El reverendo Jorge Gómez, rector de la basílica, dijo que el vandalismo ocurrió entre las 3 y las 4 de la mañana del martes, cuando los terrenos fueron azotados por las fuertes lluvias de la tormenta de esa noche. La basílica tenía un guardia de seguridad que protegía los 26 acres de tierra, y la lluvia hacía difícil ver al sospechoso: una mujer de entre 30 y 40 años que, según los funcionarios de la iglesia, se acercó a las puertas de la basílica y usó pintura blanca en aerosol para dañar la iglesia. Según Gómez, la mujer comenzó a actuar de manera extraña, gritandole a la iglesia y arrojando una escoba que estaba cerca de la entrada de la iglesia. La policía tiene el video de vigilancia del incidente. Marcas casi idénticas también fueron pintadas con aerosol de color dorado en la sinagoga del Templo Emanuel en McAllen, con el violador mal escrito de la misma manera, una esvástica invertida de manera similar y otras referencias similares a lo que se vio en la basílica. "Lo que puedo hacer en este momento para usted es confirmar que tenemos un informe de travesuras criminales que se está investigando, y llegó aproximadamente a las 9 a.m.", dijo el teniente Joel Morales, del Departamento de Policía de McAllen, sobre el vandalismo de la sinagoga. Le tendremos más información en breve. Los escritores de The Monitor, Dina Arévalo y Francisco E. Jiménez contribuyeron a este informe. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Policiaca on Tuesday, May 26, 2020 10:26 am.