Una pérdida devastadora: Familia llora la muerte de niña de 11 años mientras continúa la investigación del incendio Una estatua religiosa se aprecia atrás de la cinta en la escena donde una niña de 11 años murió en un incendio el lunes 22 de julio de 2019 en Palmview.

CERCA DE PALMVIEW — Un hombre vistiendo una camisa negra corrió hacia las cuatro mujeres que esperaban ansiosas detrás de la cinta amarilla de la policía. “La encontraron”, dijo mientras las mujeres se abrazaban con fuerza y gritaban “no”. El hombre que dio la noticia sobre la muerte de Versidy Hernández, de 11 años, se paseaba de un lado a otro con una mirada desconcertada en sus ojos mientras salía humo de la casa en la distancia. "Ella era inocente ... y muy realista", dijo su tío abuelo de Mission. El familiar de Versidy no deseaba identificarse completamente dado el tema delicado y solo se referirá como Hernández. La causa del incendio cerca de Palmview se encuentra actualmente bajo investigación en la oficina del Jefe de Bomberos del Condado de Hidalgo (HCFM). “En este momento, todo está sobre la mesa en cuanto a causas”, dijo John Franz, un investigador de la oficina de HCFM. “Realmente tuvimos que reducir algunas de esas cosas, pero debido a la cantidad de daño y el tamaño de la escena, es realmente difícil”. Franz dijo que HCFM llamó a START, o al Equipo de Respuesta de Incendios Especiales del Sur de Texas, para ayudar con la investigación. START está compuesto por investigadores de incendios de varias ciudades del Valle del Río Grande que reúnen sus recursos para resolver un caso. Franz también señaló que es difícil decir cuánto tiempo tomará la investigación debido a la complejidad del asunto. Lo más probable es que los investigadores descarten esto como un incendio “indeterminado” con algunas causas de alta probabilidad, dijo. Mientras tanto, la familia Hernández se ha unido en su momento de duelo. Muchos familiares se sentaron frente a la casa amarilla de Hernández, ubicada al otro lado de la calle de la casa demolida de Versidy. Se sentaron solemnemente el lunes por la tarde cuando la Cruz Roja Americana les entregó provisiones, como agua y mantas. La familia también ha comenzado una recaudación de fondos en GoFundMe. Hernández describió a Versidy como tranquila, humilde y respetuosa. “Cada vez que ella venía a la casa te daba un beso”, dijo Hernández, conteniendo las lágrimas. Sus padres son “gente trabajadora y Buena”, dijo, y agregó que el padre de Versidy es su sobrino. “Su hermana ha estado preguntando dónde está”, dijo Hernández refiriéndose al hermano de la niña de cuatro años. La familia estaba planeando un viaje a San Antonio este verano porque Versidy quería ir a Six Flags, dijo. También tenía la meta de convertirse en un Millonario de Lectores Acelerados durante el próximo año escolar, como su prima mayor, y se dirigía al séptimo grado en el distrito escolar de La Joya. Hernández no estaba presente cuando ocurrió el incendio el domingo por la tarde, pero dijo que su sobrino intentó entrar a la estructura en llamas para salvar a su hija. Los primeros en responder restringieron físicamente a los padres de Versidy para evitar que entraran. Franz dijo que el personal de emergencia los estaba protegiendo. “Los bomberos van a manejar el fuego”, dijo Franz. “Ahí es cuando las víctimas tienen la mayor probabilidad de sobrevivir, cuando entran las personas adecuadas”. Versidy hizo al menos una llamada telefónica a su padre antes de morir para contarle sobre el incendio. Hernández fue crítico con la forma en que respondió el personal de emergencia. Él cree que “se tomaron su tiempo para llegar aquí” y “dudaron” para entrar. “Los primeros en responder que vinieron, vinieron sin agua o sin nada”, dijo Hernández, visiblemente molesto. “Debes venir preparado y con el traje”. El sheriff del Condado de Hidalgo, Eddie Guerra, dijo el domingo que llegó el Departamento de Bomberos de Alton aproximadamente nueve minutos después de las llamadas iniciales al 911. Guerra dijo que los bomberos de Alton describieron el lugar con una estructura ya completamente engullida. Múltiples agencias estuvieron en la escena el domingo por la tarde para ayudar con la emergencia. El jefe de bomberos de Palmview, Jerry Alaniz, dijo que había alrededor de 70 bomberos en el lugar. “Hicimos todo lo posible para tratar de localizar al individuo”, dijo Alaniz, refiriéndose a Versidy. “Todos estaban haciendo lo que están entrenados para hacer”. Alaniz admitió que no había hidrantes para el uso de los primeros en responder. Sin embargo, aclaró que el incendio era tan grande que el personal de emergencia necesitaba grandes cantidades de agua. “Estábamos pasando por el agua muy rápido porque el calor era muy intenso”, dijo Alaniz. El incendio ocurrió en la calle Alejandra, justo al norte de 3 Mile Line y La Homa Rd. Esta área está fuera de los límites de la ciudad y cae bajo la jurisdicción del condado. El Departamento de Bomberos de Alton es responsable de responder a los incendios, por lo que fueron los primeros en la escena, mientras que el condado maneja la respuesta de la policía. En respuesta a las críticas de Hernández, Franz dijo que el Departamento de Bomberos de Alton respondió de inmediato. “Cuando se trata de ... una situación de emergencia, especialmente para las víctimas, los segundos parecen minutos y los minutos parecen horas”, explicó Franz. Franz dijo que el primer motor en llegar fue principalmente maquinaria, pero otro camión que transportaba agua llegó 10-15 segundos después. Defendió a los bomberos, diciendo que trabajaron lo más rápido posible y se aseguraron de que todo funcionara de manera efectiva. Franz también dijo que durante los nueve minutos que tardaron en llegar los bomberos de Alton, “individuos bien intencionados” comenzaron a romper ventanas en los intentos de ayudar a Versidy. Sin embargo, eso solo empeoró la situación al introducir más oxígeno en el fuego. “No estamos aquí para culpar a nadie”, dijo Franz. “La gente quiere ayudarse mutuamente, especialmente cuando hay un niño involucrado. Mientras intentaban hacer lo correcto, realmente complicaban la situación”. Franz dijo que lo que sucedió fue muy trágico y dijo que su oficina quiere evitar que este tipo de incidentes vuelvan a ocurrir en el futuro. "Queremos recordarles a los ciudadanos del Condado de Hidalgo que cada vez que tengamos una muerte por incendio, siempre habrá algo que podría haberlo prevenido", dijo Franz. "En este caso, queremos recordarles a las personas, si tienen hijos ... asegúrense de hablar con ellos sobre cómo salir de casa". Siempre se quiere tener dos salidas de la casa". Hernández dijo que su familia solo deseaba que todavía estuviera con ellos. "Ella se necesita aquí", dijo Hernández. "La casa no importa. La vida que nos fue quitada, eso es lo que más duele".

