Trio sentenciado a prisión por contrabando de metanfetamina El juez de Distrito de los Estados Unidos, Fernando Rodríguez Jr., condenó el jueves a tres personas a una prisión federal por su papel en el contrabando de metanfetamina desde Brownsville a Louisiana.

El juez de Distrito de los Estados Unidos, Fernando Rodríguez Jr., condenó el jueves a tres personas a una prisión federal por su papel en el contrabando de metanfetamina desde Brownsville a Louisiana. Jesús Héctor Garza Jr., de 31 años, de Brownsville; y los esposos Gelacio Flores-Flores, de 33 años, de nacionalidad mexicana, y Mayra Danira Rodríguez, de 40, se declararon culpables de cargos de contrabando de drogas en 2018. Garza fue sentenciado a 20 años de prisión mientras que Flores-Flores fue sentenciado a más de 16 años de prisión. Rodríguez fue sentenciado a más de 13 años de prisión, informó la Oficina del Fiscal de Distrito del Sur de Texas en un comunicado. El tribunal también ordenó un fallo de 100 mil dólares contra Garza y un fallo de 30 mil dólares para Flores y el decomiso de los ingresos que obtuvieron por vender ilegalmente la metanfetamina. Según las autoridades federales, en 2016 Garza le compró alrededor de dos kilogramos de “hielo” (“ice”) a Flores y “reclutó a Rodríguez para encontrar una” mula de drogas “para llevar la carga de metanfetamina a Louisiana”. Las autoridades dijeron que Rodríguez reclutó a una mujer de Brownsville para transportar las drogas y la policía interceptó la carga cuando encontraron a la mujer de Brownsville en un motel de Houston después de que el mal tiempo impidiera que las drogas fueran transportadas más lejos. A través de una investigación, las autoridades determinaron que Garza había comprado previamente metanfetamina a Flores y Rodríguez en numerosas ocasiones. Flores y Rodríguez tenían un suministro de origen en México para comprar las drogas, informaron las autoridades. También se descubrió que Garza había estado vendiendo crack en Brownsville y había enviado “cocaína en polvo” a otras partes de los Estados Unidos, según las autoridades. El trío permanecerá bajo custodia federal hasta que sean transferidos a una instalación federal de la Oficina de Prisiones. Flores-Flores será deportado a México después de cumplir su condena. lmartinez@brownsvilleherald.com © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Policiaca on Friday, October 4, 2019 11:37 am.