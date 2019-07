Previous Next Texas: Acusan a hombre de muerte de niño que dejó olvidado Maurice Mitchell fue arrestado el martes después de que la semana pasada fue acusado de un cargo de causar imprudentemente lesiones corporales graves o la muerte a un niño.

Posted:

HOUSTON — Un jurado de investigación acusó a un exconductor de autobús por la muerte el año pasado de un niño de tres años de edad, quien luego fue encontrado en el vehículo, muy caliente por el sol, fuera de una guardería de Houston. Maurice Mitchell fue arrestado el martes después de que la semana pasada fue acusado de un cargo de causar imprudentemente lesiones corporales graves o la muerte a un niño. La Fiscalía del Condado de Harris precisó que Raymond Pryer Jr. murió el 19 de julio de 2018, después de haber sido dejado en el vehículo durante más de tres horas, después de una excursión. Las autoridades informaron que la temperatura interior en la camioneta subió a 45 grados centígrados (113 grados Fahrenheit). Los fiscales alegan que Mitchell, de 62 años de edad, desactivó una alarma de seguridad para los pasajeros, utilizada para asegurarse de que los niños no quedaron olvidados, sin antes realizar una inspección visual. Los documentos de la corte no incluían el nombre de un abogado que pudiera hablar a nombre de Mitchell. © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Policiaca on Tuesday, July 23, 2019 11:23 am.