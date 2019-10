Previous Next Sospechoso de robo a negocio está siendo buscado Detectives del Departamento de Policía de Brownsville están buscando identificar y lozaliizar a un sujeto masculino, quien es sospechoso en un caso de robo.

BROWNSVILLE - Detectives del Departamento de Policía de Brownsville están buscando identificar y lozaliizar a un sujeto masculino, quien es sospechoso en un caso de robo que ocurrió en un negocio local ubicado en la cuadra 3200 del bulevar International. Los detectives han dado a conocer fotografías tomadas de cámaras de vigilancia donde aparece el sospechoso, quien viste una sudadera blanca con gorra. Las autoridades están pidiendo que cualquier persona con información que lleve a la localización de esta persona puede comunicarse a la Línea de Testigos contra el Crimen al 956 546-TIPS (8477). La información que proporcione puede ganar una recompensa en efectivo. Las llamadas permanecerán anónimas. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

