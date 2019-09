Segundo arresto realizado en re-acusación de fraude a Medicaid

Un hombre de Pharr que se ha visto envuelto en acusaciones de defraudar a Medicaid de Texas fue arrestado nuevamente el jueves.

Gerardo Javier Jackson, de 51 años, es acusado en una acusación formal emitida el 22 de agosto con un solo cargo de fraude a Medicaid.

Se le acusa, junto con Osama Bachir Nahas, residente de Edinburg de 64 años, de estafar a Texas Medicaid del 1 de enero de 2011 al 31 de enero de 2012.

La acusación formal alega que Jackson conspiró con Nahas para defraudar a Medicaid de Texas al ayudar al médico de Edinburg a obtener pagos no autorizados del programa al ordenar a sus empleados que realizaran servicios físicos cuando esos empleados no tenían entrenamiento formal o licencias y no fueron supervisados por un médico o un terapeuta físico con licencia.

Nahas luego es acusado de presentar reclamos falsos a Medicaid de Texas que incluían declaraciones falsas o tergiversaciones de hechos materiales, según la acusación.

"El valor de las reclamaciones presentadas directa o indirectamente al programa Medicaid de Texas como resultado de este esquema y el curso continuo de conducta fue de más de $ 20,000 pero menos de $ 100,000", alega la acusación.

Jackson fue reservado y liberado el jueves con una fianza bajo promesa personal de $ 100,000.

Nahas enfrenta cuatro cargos de fraude a Medicaid. Fue contratado y liberado con una suma combinada de $ 400,000 en bonos de reconocimiento personal el 23 de agosto.

Los hombres fueron acusados previamente en mayo de 2017 por dos cargos de fraude a Medicaid durante una supuesta conspiración que se extendió entre el 1 de enero de 2009 y el 27 de febrero de 2012, por reclamos por un total de $ 200,000 o más.

Las acusaciones en la acusación son las mismas, pero el plazo en el que ocurrió el supuesto fraude es diferente.

La Oficina del Fiscal General de Texas está procesando el caso.