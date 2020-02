Restos encontrados en San Benito podrían ser de mujer de Corpus Christi

SAN BENITO — Una mujer delCorpus Christi está rezando porque los restos encontrados en un área cubierta de arbustos no sean los de su hija quien desapareció hace cinco meses.

La policía está investigando si los restos encontrados aquí el martes podrían ser los de Elyn Loera, de 32 años, de Corpus Christi, dijo el miércoles el comandante de la policía de Harlingen, David Osborne.

“Estamos investigando eso”, dijo Osborne. “Solo tenemos restos óseos. Todas las posibilidades están abiertas.

El miércoles, Rosie Loera dijo que los investigadores de la policía de Harlingen hablaron con ella sobre la desaparición de su hija.

“Me dijeron que encontraron un cuerpo”, dijo Loera, de 53 años, una proveedora de servicios de salud en el hogar, durante una entrevista telefónica. “Espero que no sea ella. Espero que la encuentren. Si era mi hija, tengo muchas cosas en mente. ¿Cómo desaparece alguien en la faz de la tierra sin que nadie vea nada o sepa algo?

Osborne dijo que los investigadores han hablado con Rosie Loera, quien informó que su hija había desaparecido en septiembre después de que ella abordó un autobús con destino a Harlingen para visitar a Anthony Eliff III, de 44 años, a quien la policía acusó del asesinato de Guillermo García, de 41 años, encontrado en un automóvil estacionado en Harlingen con un disparo en el pecho el 6 de febrero.

“Ya hemos hablado con ella personalmente”, dijo Osborne, refiriéndose a la entrevista con Rosie Loera.

Osborne dijo que los investigadores no han nombrado a Eliff como sospechoso de la desaparición de Elyn Loera.

“Es demasiado pronto para saberlo”, dijo. “Es irresponsable para nosotros hacer cualquier suposición. Nos gustaría completar nuestras entrevistas “.

Reportan desaparición

El miércoles, Loera dijo que habló por última vez con su hija después de abordar un autobús con destino a Harlingen para visitar a Eliff.

Pero su hija no reveló dónde se estaba quedando.

“Compró un boleto de ida a Harlingen. Se suponía que debía encontrarse con Tony Eliff “, dijo. “Le dije que no era una buena idea. La había estado viendo en Corpus.

Aproximadamente, tres días después de que su hija se fue a Harlingen, Loera dijo que habló con Eliff.

“Me dijo que discutieron”, señaló. “Me dijo que se había ido y que tenía todas sus cosas”.

Loera dijo que denunció la desaparición de su hija al Departamento de Policía de Corpus Christi, que la remitió a la policía de Harlingen.

“Les dije que fue a ver a Tony Eliff”, dijo.

El departamento de policía dijo que sus oficiales necesitaban una dirección física para buscar a su hija, dijo.

Pero ella dijo que no sabía dónde se alojaba su hija.

“Desearía que alguien hubiera hecho algo cuando lo informé por primera vez”, dijo Loera.

Presentan reporte policial

Loera describió a su hija como una madre de cinco hijos que habían sufrido un “colapso nervioso” después de romper con su esposo.

“Un par de meses” antes de su desaparición, su hija había conocido a Eliff, que luego se quedó en su apartamento, dijo.

“Ella me dijo que ‘Realmente no me gusta ese chico, tiene algo’”, dijo Loera que le dijo su hija.

Loera dijo que ella y su hija presentaron un reporte en el Departamento de Policía de Corpus Christi.

“Es muy manipulador. Él jugaba con ella todo el tiempo “, dijo ella.

Pista de Testigos Contra el Crimen

El lunes, un aviso de Crime Stoppers (Testigos contra el Crimen) recibido después del arresto de Eliff llevó a los investigadores a un área cubierta de arbustos al lado de un centro comercial en la cuadra 1200 de West Business 77 en San Benito.

Para el mediodía del martes, los investigadores encontraron restos humanos expuestos que parecían tener entre tres y cuatro meses de edad, dijo Osborne.

Ahora, se espera que las pruebas de laboratorio determinen el sexo de la víctima, diojo el sargento Larry Moore.

Hallan restos humanos

El miércoles, oficiales liberaron perros para buscar restos en el área que podrían haber sido dispersados por animales como coyotes.

“Se utilizaron oficiales caninos especializados en cadáveres para buscar más restos humanos”, afirmó Osborne. “En este momento, no encontraron restos adicionales”.

El miércoles por la tarde, la policía llamó a una compañía para volar un avión no tripulado sobre el área.

“Van a volar sobre los cinco acres para hacer una representación del mapa para que podamos tenerlo para nuestros archivos”, dijo Osborne.

Arresto de Eliff

El viernes pasado, la policía arrestó a Eliff, acusándolo del asesinato de García.

El día anterior, los oficiales respondieron a los informes de un hombre baleado en la cuadra 3300 de Adams Landing aproximadamente a las 10 p.m.

Un juez fijó la fianza de Eliff en 1.9 millones de dólares por el cargo de asesinato y 40 mil dólares por un cargo de posesión de una sustancia controlada.

