Procesan y fijan fianza a sospechosa de vandalismo a iglesia Erica Garza, de 38 años, de McAllen es vista durante su lectura de cargos a través de un enlace de video el miércoles en el Departamento de Policía de McAllen.

McALLEN — Una mujer acusada de vandalismo de alto perfil de sitios religiosos en el Condado Hidalgo fue procesada aquí el miércoles por la tarde. Erica Yme Garza, de 38 años, de McAllen, fue llevada ante la jueza de la corte municipal Kathleen Henley justo antes de las 2 p.m. Cuando entró en la sala de lectura de cargos, Garza parecía estar molesta y le gritó a alguien fuera de la sala. Luego, cuando Henley intentó leerle a la acusada sus derechos, Garza, visiblemente agitada, señaló con el dedo a la juez mientras le gritaba. Garza fue entonces escoltada fuera de la sala, interrumpiendo temporalmente el proceso. A las 2:24 p.m., una Garza mucho más tranquila regresó a la sala y Henley pudo continuar con el procedimiento. Henley fijó la fianza de Garza en 15 mil dólares por un delito criminal, un delito grave en la cárcel estatal, por 10 mil dólares en daños causados a la sinagoga del Templo Emanuel en McAllen, uno de los tres sitios religiosos que Garza es sospechosa de vandalizar. La jueza también informó a Garza que puede ser sometida a tratamiento hospitalario y se le otorgará una fianza de reconocimiento personal. El teniente Joel Morales, del Departamento de Policía de McAllen, dijo que los investigadores creen que ella también está relacionada con otros dos casos similares relacionados con un templo hindú en Edinburg, el Centro Shri Nanak y el Templo Shiv Shakti, y la Basílica de Nuestra Señora de San Juan del Valle en San Juan. Se descubrió que las tres casas de culto fueron destrozadas el martes por la mañana con varias referencias de imágenes ocultas y antisemitas pintadas con spray en las paredes frontales y puertas con errores ortográficos similares y variaciones extrañas. En un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Edinburg, las autoridades reconocieron las similitudes entre los tres casos, pero no confirmaron si Garza es específicamente sospechosa en el caso del templo hindú. “En este momento, el Departamento de Policía de McAllen tiene una mujer detenida que presuntamente destrozó el Templo Emanuel en McAllen. Hay similitudes con el vandalismo en el Templo en Edinburg, sin embargo, no se ha confirmado si ella es la misma sospechosa:, dice el comunicado. “Se desconoce en este momento si hay múltiples sospechosos involucrados. El motivo de este incidente también es desconocido”. La policía de Edinburg también dijo que el caso sigue bajo investigación. En San Juan, el jefe de policía Juan González anticipó que Garza sería procesada en el caso de la basílica en algún momento después de su acusación en McAllen. La fecha y hora de la lectura de cargos de Garza en San Juan no se han confirmado hasta el momento de la publicación. Si se lo declara culpable del delito criminal mayor en McAllen, Garza podría enfrentar un castigo de hasta dos años de prisión y una multa de 10 mil dólares. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Policiaca on Thursday, May 28, 2020 3:55 pm.