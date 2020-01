Policía: Niña muere, hermana en hospital; conductor arrestado después de huir de la escena

Previous Next Harlingen crash.jpg OFICIALES del departamento de policía realizan una invesitgación en el lugar de la escena de un fatal accidente vehicular que se cobró la vida de una niña de 5 años e hirió a una mujer de 20 años en la intersección de Stuart Place Road y Interstate 2 Westbound Frontage Road. Harlingen crash2.jpg OFICIALES del departamento de policía realizan una invesitgación en el lugar de la escena de un fatal accidente vehicular que se cobró la vida de una niña de 5 años e hirió a una mujer de 20 años en la intersección de Stuart Place Road y Interstate 2 Westbound Frontage Road.

HARLINGEN — Una niña de 5 años falleció y su hermana de 20 años permanece hospitalizada después de ser atropellada por un vehículo el domingo por la mañana en la intersección de Stuart Place Road y Interstate 2 Westbound Frontage Road. El conductor de un Hyundai Elantra 2012 gris, quien huyó de la escena del accidente al no poder detenerse y prestar ayuda, fue detenido a las 11 a.m. en una residencia en Primera por el Departamento de Policía de Primera, según un comunicado de prensa de la policía de Harlingen. La identidad del conductor se está reteniendo, pendiente la lectura de cargos. Los agentes respondieron a la escena aproximadamente a las 9:17 a.m. Las víctimas fueron transportadas a un hospital local, donde la niña murió a causa de sus heridas. La mujer fue golpeada mientras vendía periódicos, confirmó la policía de Harlingen. “Ante esta devastadora noticia, nuestros corazones están con la familia de las víctimas de la tragedia de esta mañana, especialmente en lo que respecta a la pérdida de un niño”, dijo Stephan Wingert, vicepresidente regional de AIM Media Texas. “No tenemos detalles más allá de lo que la policía sabe en este momento. Debido a que nuestras ventas de periódicos son manejadas por un servicio externo contratado de manera independiente, la mujer lesionada no es una empleada nuestra y aún no se nos ha proporcionado más información”. La Unidad de Cumplimiento de Carreteras del Departamento de Policía de Harlingen y la Unidad de Delitos Mayores permanecieron el domingo por la tarde en la escena. Los nombres de las víctimas se retienen en espera de la notificación de los familiares. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

