Policía de Edinburg investiga triple homicidio

La policía de Edinburg está investigando un triple homicidio, luego de recibir una llamadas para acudir a una residencia en la cuadra 300 de la calle West Kuhn el martes por la mañana, justo antes de las 7 a.m., confirmaron las autoridades. Los primeros en responder descubrieron tres adultos muertos y un niño pequeño, que resultó ileso. Los investigadores no han dado a conocer más información debido a que la investigación está en curso. La policía de Edinburg se encuentra actualmente en la escena, incluido el jefe de policía Cesar Torres. Oficiales parecen estar observando una estructura de ladrillo de dos pisos, y una camioneta de Investigación de la Escena del Crimen de Edinburg está en el lugar. A partir de esta publicación, la calle Kuhn está cerrada entre las calles 8 y 9. La policía exhorta a cualquier persona con información a comunicarse con la policía de Edinburg al (956) 289-770. Testigos que deseen permanecer en el anonimato pueden llamar a a la Línea de Testigos contra el Crimen de Edinburg (Edinburg Crimestoppers ) al (956) 383-TIPS (8477). Aquellos con información que conduzca a un arresto pueden ser elegibles para una recompensa. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Policiaca on Tuesday, December 10, 2019 10:48 am.